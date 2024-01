Moviola Gazzetta: “Clamoroso l’errore nell’invalidare il gol di Thorstvedt. Henrique ininfluente”

Ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport oggi in edicola di Sassuolo-Fiorentina: “Ci sta la decisione di annullare il gol di Berardi per fuorigioco dell’ attaccante: valutazione confermata dal Var. Ma è clamoroso l’errore nell’invalidare la rete di Thorstvedt per un fuorigioco di Henrique, verificato da Abisso al Var. In realtà la posizione del brasiliano non diventa mai influente sugli sviluppi dell’azione. Largo il braccio di Ferrari che porta al rigore per la Fiorentina. Non viene ripetuto il tiro di Bonaventura dal dischetto: è regolare la posizione di Consigli. Cancellato il gol di Quarta dal fuorigioco di rientro dello stesso argentino”.

