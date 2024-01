Sarà l’arbitro Abisso a dirigere Sassuolo-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: 8 vittorie in 13 gare

Con un comunicato l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Questa la designazione per Sassuolo-Fiorentina, in programma sabato 6 gennaio alle 20:45. Il direttore di gara scelto è Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Ben 13 i precedenti con la Fiorentina tra Serie A e Coppa Italia, con uno score di 8 vittorie, due pareggi e tre sconfitte per la squadra viola. Nelle ultime due stagioni solo gare al Franchi arbitrando la Fiorentina per lui: due anni fa contro il Venezia e anno scorso contro il Lecce, entrambe vinte per 1-0. Corto muso. Ormai va di moda a Firenze. Per le statistiche, la Fiorentina con lui come arbitro ha vinto altre due volte per 1-0, sempre al Franchi, contro Chievo Verona (2018) e Torino (2020).