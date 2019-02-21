Serie A, tutte le designazioni arbitrali: Fiorentina-Inter affidata ad Abisso di Palermo…
Sul sito dell’AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Di seguito il quadro completo:Bologna-Juventus: Calvarese di TeramoChievo Verona-Genoa: Vol...
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2019 16:00
Sul sito dell’AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Di seguito il quadro completo:
Bologna-Juventus: Calvarese di Teramo
Chievo Verona-Genoa: Volpi di Arezzo
Fiorentina-Inter: Abisso di Palermo
Frosinone-Roma: Manganiello di Pinerolo
Milan-Empoli: Giacomelli di Trieste
Parma-Napoli: Chiffi di Padova
Sampdoria-Cagliari: Massimi di Termoli
Sassuolo-SPAL: Maresca di Napoli
Torino-Atalanta: Orsato di Schio
Lazio-Udinese rinviata a data da destinarsi
Fonte: Alfredo Pedulla'