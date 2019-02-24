(FOTO): Gagliardini mostra con lo smartphone un fermo immagine ad Abisso
Nell’immediato post gara tra Fiorentina ed Inter, il giocatore nerazzurro, Roberto Gagliardini, mostra con lo smartphone un fermo immagine ad Abisso. Che sia relativo al rigore assegnato per la Fioren...
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 23:25
Nell’immediato post gara tra Fiorentina ed Inter, il giocatore nerazzurro, Roberto Gagliardini, mostra con lo smartphone un fermo immagine ad Abisso. Che sia relativo al rigore assegnato per la Fiorentina valso il 3-3? Il giocatore adesso rischia una squalifica od un’ammenda? Ai posteri l’ardua sentenza...