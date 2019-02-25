Sky, ecco perchè Abisso non ha revocato il rigore a favore della Fiorentina. Il gol di Biraghi...

Perché Abisso - richiamato dal Var Fabbri per la terza volta nella partita a rivedere le immagini a bordocampo - non revoca il rigore appena concesso in pieno recupero alla Fiorentina per un presunto...

Perché Abisso - richiamato dal Var Fabbri per la terza volta nella partita a rivedere le immagini a bordocampo - non revoca il rigore appena concesso in pieno recupero alla Fiorentina per un presunto mani di D'Ambrosio? Visto e rivisto, il tocco del difensore interista sembra proprio di petto, ma evidentemente - soprattutto gurdando il replay laterale - Abisso non riesce a convincersi al 100% che non ci sia un tocco di mano, o anche di mano: non trova insomma gli estremi di quell'errore "chiaro ed evidente" necessari a correggere la scelta del campo.

Impossibile dirlo, anzi pensarlo. Peraltro in entrambi i casi le scelte erano state condivisibili. Giusto rivedere il mani di Edimilson e concedere il rigore: lo svizzero viene scomposto dal contrasto aereo, ma il braccio è alto e il pallone arriva da lontano, difficile scagionarlo.

Così come è evidente il fallo di Muriel su D'Ambrosio in occasione del gol di Biraghi. Togliere il rigore del 3-3 alla Fiorentina dunque sarebbe stato solo il terzo proveddimento corretto: anche - se non soprattutto - perché il contatto incriminato è immediatamente preceduto da questo scontro tra Chiesa e D'Ambrosio stessi, che - se rivisto e punito - avrebbe tolto ogni discussione sul rigore.

Inutile - infine - sindacare sui sospetti fuorigioco in occasione del gol di Simeone e di Vecino. Ormai la tecnologia 3d per questi casi è vicina alla perfezione. Almeno su quello, ci si può impegnare a fidarsi.

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Il fallo di mano di Edimilson

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