Grassia sicuro: “Vlahovic si è già pentito di aver lasciato la Fiorentina per andare alla Juventus”

Filippo Grassia, voce di Radio Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Ecco le sue parole: “I viola con Vlahovic avrebbero avuto 6-7 punti in più. Lo stesso serbo secondo me si è pentito di essersene andato perché a Firenze giocava a calcio e alla Juventus invece no“.

LEGGI ANCHE: