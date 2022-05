Mourinho ha chiesto e ottenuto di giocare venerdì 20 maggio. Cambia la data di Fiorentina-Juventus?

In vista della finale di Conference League che si giocherà a Tirana il 25 Maggio, la Roma ha chiesto e ottenuto dalla Lega Calcio di anticipare la partita contro il Torino a venerdi 20 maggio. Per questo motivo, anche la Fiorentina, in lotta con la squadra giallorossa per l’Europa, dovrebbe giocare Fiorentina-Juventus quello stesso giorno alla stessa ora. Questo per garantire la regolarità dalla lotta in classifica all’ultima giornata con la contemporaneità delle partite, la gara contro la Juventus in programma allo stadio Franchi, dovrebbe essere anticipata di due giorni, dunque a venerdi 20 maggio. Si aspetta la comunicazione ufficiale che dovrebbe arrivare il prossimo lunedi, mentre per quanto riguarda Torino-Roma, è già stata comunicato quella data come ufficiale.

Intanto Casini, presidente di Lega ha dichiarato: “La Roma giocherà di venerdì come chiesto. Decisione che è stata unanime. Le altre che giocheranno per l’Europa rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata”

Dunque, per sapere la data di Fiorentina-Juventus, dovremmo aspettare la prossima settimana

