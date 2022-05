Dal Brasile sicuri: Per adesso l’Italia non fa bene a Cabral, e lui soffre l’astinenza dal gol

Dopo un inizio alquanto promettente, l’esperienza italiana con la Fiorentina di Arthur Cabral, chiamato insieme a Piatek al non semplice compito di sostituire Vlahovic, ha vissuto di luci ed ombre. Se ne sono accorti anche a casa sua, in Brasile, dove il giornalista Rafael Reis, attraverso il suo approfondimento pubblicato sul giornale Uol Sport precisa che la scelta di lasciare il campionato svizzero in ragione di quello italiano fu dettata dalla maggiore visibilità in ottica nazionale brasiliana, con il mondiale alle porte.

Nello specifico, si legge: ”Cabral non è ancora riuscito a ottenere un posto da titolare – si legge sul sito – finendo per alternarsi con Piatek. I suoi gol, abbondanti ai tempi del Basilea, sono diventati rari. Il ‘Piano Italia’ gli si è ritorto contro e ora Cabral sembra essere uscito dai radar della Nazionale dopo la prima e finora unica convocazione risalente allo scorso ottobre”.

