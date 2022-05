Il City prende Haaland, l’ex obiettivo della Fiorentina Alvarez già ‘in panchina’ prima di iniziare

Dopo aver lamentato per oltre un anno l’assenza di un erede di Sergio Aguero, il manager del Manchester City Pep Guardiola in estate dovrà fare i conti col problema opposto. L’ufficialità di Erling Haaland dal Borussia Dortmund aggiungerà alla rosa dei citizens un altro attaccante, colui che senza ombra di dubbio diventerà il titolare delle prossime stagioni.

A gennaio però, pagando la clausola rescissoria, il City si era anche assicurato il miglior attaccante del campionato argentino, quello Julian Alvarez che era seguito da mezza Europa e che ora sta terminando la sua avventura al River Plate. Alvarez, a questo punto, sbarcherà in Europa con un ruolo da riserva, a meno che Guardiola non decida di reinventarlo in un altro ruolo. E in tutto questo c’è sempre Gabriel Jesus, grande protagonista degli ultimi mesi del City: il brasiliano ha un altro anno di contratto ma è probabile che, con questo sovraffollamento in attacco, in estate andrà via. Lo riporta Tuttomercatoweb

