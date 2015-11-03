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Notizie City Fiorentina

Tuttosport: “La Fiorentina sogna Rayan ma c’è la forte concorrenza del City. Kouame o Beltran via?”

18 ottobre 2024 08:39

Il City come la Fiorentina: Conte piange ancora, il Tottenham si fa rimontare da 2-0 a 4-2

19 gennaio 2023 23:09

La Liga spagnola non ci sta e denuncia la Juventus: "L'UEFA la punisca per le plusvalenze fittizie"

03 giugno 2022 18:39

Il City prende Haaland, l'ex obiettivo della Fiorentina Alvarez già 'in panchina' prima di iniziare

11 maggio 2022 13:32

Rissa tra Atletico e City dopo la partita, l'ex Fiorentina Savic ha preso per i capelli Grealish

14 aprile 2022 13:08

Repubblica, Guardiola preferisce Vlahovic a Kane. Pronta offerta irrinunciabile del City a gennaio

15 dicembre 2021 13:37

Gazzetta, Vlahovic-Atletico Madrid? Ora c’è l’ostacolo Juve. Osserva il Manchester City

29 ottobre 2021 09:43

La barzelletta Superlega è già finita. Si ritirano tutte le inglesi, italiane sole. Figuraccia Agnelli

21 aprile 2021 00:14

City e Chelsea abbandonano la Superlega, Agnelli si dimette da presidente Juventus?

20 aprile 2021 21:56

Stangata per il City, escluso dalle Coppe per violazione del FPF. Il club presenterà il ricorso

14 febbraio 2020 21:56

Costa d’Avorio, è sparito Yaya Touré: “Non abbiamo notizie su di lui"

21 marzo 2018 15:05

Jovetic a Firenze in prestito secco, l’obbligo di riscatto per il City resta all’Inter

25 agosto 2016 13:18

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