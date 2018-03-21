Costa d’Avorio, è sparito Yaya Touré: “Non abbiamo notizie su di lui"

Che fine ha fatto Yaya Touré? Nessuno lo sa. Il centrocampista del Manchester City era stato chiamato dal ct ad interim della Costa d'Avorio, Ibrahim Kamara, per le amichevoli contro Togo e Moldavia i...

Che fine ha fatto Yaya Touré? Nessuno lo sa. Il centrocampista del Manchester City era stato chiamato dal ct ad interim della Costa d'Avorio, Ibrahim Kamara, per le amichevoli contro Togo e Moldavia in programma rispettivamente sabato 24 e martedì 27 marzo. Peccato però che non si sia presentato al ritiro insieme al resto dei compagni. E sul sito ufficiale della Federazione ivoriana è apparso un comunicato:

Tutti i giocatori militanti in Europa si sono presentati regolarmente al ritiro di Beauvais a eccezione di Yaya Touré, di cui non si hanno notizie

Il 34enne ha deciso di fare ritorno in Nazionale a dicembre 2017 dopo averle detto addio il 20 settembre 2016. Il richiamo degli Elefanti è stato troppo forte, la voglia di indossare nuovamente i colori della sua patria ha prevalso. Ora però il giocatore ha fatto perdere le sue tracce e non si sa che fine abbia fatto, neanche il Manchester City sa dove sia. Si attendono aggiornamenti.

Fonte:fox sport