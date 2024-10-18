Tuttosport: “La Fiorentina sogna Rayan ma c’è la forte concorrenza del City. Kouame o Beltran via?”

A gennaio l'obiettivo di mercato della Fiorentina sarà una punta

Il rinnovo di Kouamè fino al 2027 non cambia le intenzioni della Fiorentina, a gennaio l'obiettivo sarà una punta. Il sogno è a tinte verdeoro, infatti piace il profilo di Rayan classe 2006 del Vasco Da Gama. La concorrenza è forte, sul ragazzo ci sono il Lione, squadra da sempre attenta al mercato brasiliano e con rinnovate ambizioni, e il Manchester City. In caso di sbarco a Firenze qualcuno nell'attacco di Palladino dovrebbe fare le valigie. Il primo indiziato sembra Lucas Beltran, ma attenzione proprio a Kouamè. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-squadra-che-vince-non-si-cambia-palladino-ora-vuole-confermare-lidentita-trovata/272960/