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Notizie Rayan Fiorentina

Tuttosport: “Fiorentina su Fazzini e sul nuovo Edmundo che costa 14 milioni. De Gea rinnova?”

19 dicembre 2024 09:56

TMW scrive: "Fiorentina su Rayan. Il Vasco Da Gama chiede 14 milioni, ma lo vuole cedere in estate"

17 dicembre 2024 15:29

La Fiorentina in vantaggio sulla stella brasiliana Rayan, il Vasco Da Gama chiede 12 milioni + il 20%

18 ottobre 2024 11:39

Tuttosport: “La Fiorentina sogna Rayan ma c’è la forte concorrenza del City. Kouame o Beltran via?”

18 ottobre 2024 08:39

Schira rivela: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama"

15 ottobre 2024 12:08

Dal Brasile: Fiorentina su Rayan, attaccante classe 2006 del Vasco da Gama. Valutazione di 6 milioni di euro

19 settembre 2024 14:45

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