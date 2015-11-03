Notizie Rayan Fiorentina

Tuttosport: “Fiorentina su Fazzini e sul nuovo Edmundo che costa 14 milioni. De Gea rinnova?”
19 dicembre 2024 09:56
TMW scrive: "Fiorentina su Rayan. Il Vasco Da Gama chiede 14 milioni, ma lo vuole cedere in estate"
17 dicembre 2024 15:29
La Fiorentina in vantaggio sulla stella brasiliana Rayan, il Vasco Da Gama chiede 12 milioni + il 20%
18 ottobre 2024 11:39
Tuttosport: “La Fiorentina sogna Rayan ma c’è la forte concorrenza del City. Kouame o Beltran via?”
18 ottobre 2024 08:39
Schira rivela: "La Fiorentina ha avviato i contatti per Rayan, esterno classe 2006 del Vasco Da Gama"
15 ottobre 2024 12:08
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