Tuttosport: “Fiorentina su Fazzini e sul nuovo Edmundo che costa 14 milioni. De Gea rinnova?”

Pradè e Goretti si sono messi subito a lavoro per rinforzare La Rosa

Ieri, infatti, per la prima volta, data l'assenza di Bove, Palladino ha parlato di "ruolo mancante" (ovvero, contestualizzando, di ruolo, quello di esterno sinistro, in cui, in un modo o nell'altro, la Fiorentina difetta; per non parlare del vuoto a centrocampo). Ecco che Pradè e Goretti pare siano tornati subito a lavoro per garantire al tecnico viola la rosa ideale per raggiungere determinati traguardi nel corso della seconda parte di stagione. Ecco che, per il centrocampo, spunta il classe 2003, Jacopo Fazzini. Il centrocampista dell'Empoli potrebbe essere il nuovo jolly viola, schierabile, tra i due di centrocampo, sulla sinistra e anche sulla trequarti. Si lavora anche per un attaccante.

Data la "certezza" Kean, si lavora su un profilo futuribile. Ecco che, dal Brasile, spunta il nuovo O'Animal, Rayan. Parliamo di un classe 2006 al momento in forza al Vasco Da Gama. Per lui, la Fiorentina deve sborsare almeno 14 milioni.

Sempre riguardo al futuro una domanda che, prestazioni alla mano, sorge spontanea è De Gea rinnova? Ad oggi, pare si sta già lavorando per il rinnovo di David fino al 2026. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-in-portogallo-per-scacciare-pensieri-e-playoff-una-vittoria-per-evitare-il-chelsea/281527/