Dal Brasile: Fiorentina su Rayan, attaccante classe 2006 del Vasco da Gama. Valutazione di 6 milioni di euro

Il calciomercato non dorme mai. E la Fiorentina è alla continua ricerca di nuovi talenti in giro per il mondo. È il caso di Rayan, giovane attaccante classe 2006, che all'occorrenza può giocare come a...

Il calciomercato non dorme mai. E la Fiorentina è alla continua ricerca di nuovi talenti in giro per il mondo. È il caso di Rayan, giovane attaccante classe 2006, che all'occorrenza può giocare come ala sinistra e che milita nel Vasco da Gama. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano, Atenção, Vascaínos!, sul giocatore ci sarebbero gli occhi anche del club viola. Ma non solo. Sul talento brasiliano ci sono anche Porto, Milan, Betis, Aston Villa e Lione, oltre a un club dell'Arabia Saudita. La valutazione del giocatore, secondo Transfermarkt.it, è di 6 milioni di euro.

NICO GONZALEZ: “IN VACANZA HO INIZIATO A PENSARE ALLA JUVENTUS, QUANDO TI CHIAMA DEVI DIRE SUBITO SI”

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-in-vacanza-ho-iniziato-a-pensare-alla-juventus-quando-ti-chiama-devi-dire-subito-si/268853/