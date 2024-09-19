Nico Gonzalez: "In vacanza ho iniziato a pensare alla Juventus, quando ti chiama devi dire subito si"

Conferenza stampa di presentazione per Nico Gonzalez che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti

Nico Gonzalez è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus, queste le sue paroleç:

Le tue emozioni dopo il gol in Champions League?

"Buongiorno, veramente sono contento. Per me era un sogno sognare con questa maglia. Ho trovato il momento giusto per farlo e sono molto felice".

Quali sono i movimenti che vi chiede Thiago Motta?

"Noi sappiamo cosa fare. Abbiamo un' idea chiara di essere liberi e di prenderci delle responsabilità. Ed è quello che chiede il mister".

Qual è l'aspetto che potrà far diventare grande la Juventus?

"Secondo me è dimostrare, giocare bene al calcio, tenere la palla bassa e portare a casa risultati positivi. Come gruppo abbiamo un'idea. Dobbiamo essere uniti e compatti. Dobbiamo essere un buon gruppo perché quello porta i risultati positivi"

Vista l'assenza di Milik puoi fare il vice Vlahovic?

"Lavoriamo ogni giorno, ma uno gioca a destra, uno sinistra e uno di punta. Abbiamo grandi giocatori e chi non è titolare è pronto ad entrare e a fare bene per la squadra. Stiamo lavorando tanto ogni giorno e questo è positivo".

La storia della Juventus è fatta di grandi argentini, hai un idolo tra coloro che hanno vestito la maglia bianconera?

"Si certo, El Fideo Di Maria che per me è un idolo dentro il campo ma anche fuori. Io l'ho conosciuto in nazionale. Uno quando gioca al calcio è felice e se devo fare il portiere lo faccio senza problemi".

Hai parlato con Di Maria della Juve quando eri in Copa America?

"In quel momento non ho parlato con nessuno, eravamo concentrati alla Coppa America e non si è parlato di altre squadre. In vacanza ho iniziato a pensare a questa scelta. Quando arriva la Juve non devi pensare, ma dire si".

Che Vlahovic hai trovato?

"Lo conosco ed è migliorato davvero tanto. Quando l'ho visto alla prima partita ho detto questo è forte. Aiuta sempre la squadra. È un bravo un ragazzo che merita il meglio".

A quanti gol rinunceresti tu per far arrivare Vlahovic a 30 gol?

"No, la nostra idea è chiara: noi aiutiamo la squadra. È questo il nostro lavoro, bisogna fare il bene della squadra. Dobbiamo continuare su questa strada"

Si può fare ancora di più in termini di gol rispetto allo scorso anno?

"Si mi piacerebbe perché si può sempre fare di più, ma sono tranquillo. Sono arrivato alla Juventus per aiutare la squadra. Io sono sempre un ragazzo positivo e anche quando non gioco do una mano ai compagni, sia dentro che fuori. Questo è il mio obiettivo".

LE PAROLE DI CASSANO SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/cassano-nico-gonzalez-mi-piace-tantissimo-ma-un-conto-e-giocare-a-firenze-un-altro-alla-juventus/268841/