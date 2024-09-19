Cassano: "Nico Gonzalez mi piace tantissimo ma un conto è giocare a Firenze, un altro alla Juventus"

Cassano ha parlato di Nico Gonzalez, nel ragionamento del campione ex Real Madrid, il passaggio da Firenze a Torino

Antonio Cassano ha parlato di Nico Gonzalez nel passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, queste le sue parole nel podcast Viva El Futbol:

"Nico Gonzalez è un giocatore che mi piace tantissimo, mi fa impazzire per le sue qualità e le sua caratteristiche ma un conto è giocare a Firenze e un conto è giocare nella Juventus. A Torino hanno rotto le scatole a grandissimi campioni, figurati a Nico, non sarà semplice. Non sono convinto che sia un giocatore che possa fare sempre la differenza alla Juventus, quando indossi quella maglia devi vincere ogni partita e fare la differenza sempre"

I RETROSCENA DELL'ADDIO DI DE ROSSI ALLA ROMA

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