La Fiorentina in vantaggio sulla stella brasiliana Rayan, il Vasco Da Gama chiede 12 milioni + il 20%

In Brasile il nuovo talento è Rayan, attaccante del Vasco Da Gama su cui in tanti hanno messo gli occhi. In pole c'è la Fiorentina

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, la Fiorentina sarebbe in vantaggio per prendere il giovane talento brasiliano Rayan, attaccante classe 2006. Su di lui ci sono tante squadre europee ma i dirigenti viola sarebbero in vantaggio sulla concorrenza per il mercato di gennaio. Per vendere il Vasco Da Gama chiede 12 milioni di euro + il 20% sulla futura rivendita

LA RIVELAZIONE DI BURDISSO

https://www.labaroviola.com/burdisso-alla-fiorentina-prima-di-valentini-proposero-a-zero-anche-rossi-del-boca-minacciai-di-andarmene/272945/