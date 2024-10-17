Burdisso: "Alla Fiorentina prima di Valentini proposero a zero anche Rossi del Boca, minacciai di andarmene"

L'ex DS della Forentina ha portato alla luce anche un altro retroscena di mercato legato al Boca Juniors durante la sua permanenza in viola

Nicolás Burdisso ha lavorato come DS al Boca nel corso del 2019 e ha ricoperto questo ruolo anche alla Fiorentina . Fino a metà anno è rimasto in questa squadra, ma il 2 giugno ha lasciato il suo incarico. Tuttavia, qualche tempo dopo, lo hanno accusato di essere uno dei responsabili della firma di un pre-contratto di Nicolás Valentini con la squadra italiana e del suo arrivo a costo zero dallo Xeneize all'inizio del 2025.

Detto questo, Burdisso non è rimasto in silenzio e ha rilasciato un comunicato forte sull'addio di Valentini . Nel testo ha chiarito che aveva già lasciato la Fiorentina quando i viola hanno raggiunto l'accordo con il difensore per l'anno prossimo. Inoltre, ha anche dichiarato che non avrebbe mai trattato giocatori svincolati del Boca a causa del suo passato e ora ha fornito maggiori dettagli al riguardo.

In una conversazione con Juan Pablo Varsky sul Clank! , Nicolás Burdisso ha annunciato che la Fiorentina nel 2023 aveva avuto l'idea di acquistare il portiere Agustín Rossi , che si sarebbe liberato a zero dal Boca (per poi accasarsi al Flamengo ndr), ma lui aveva mantenuto una posizione ferma.

“Quando Agustín Rossi stava per liberarsi a scadenza dal Boca, sul nostro tavolo a Firenze è arrivata una proposta e il direttore generale del club mi chiese: 'Abbiamo questa possibilità. Lo conosci? Puoi venire gratis." In quel caso fui molto chiaro: se arriva un giocatore del Boca libero, non contate su di me. Lascio direttamente il club"

Poi ha sottolineato il caso di Nicolás Valentini precisando che non si trattava del pre-contratto firmato dal giocatore ed ha preso le distanze con questo colpo della Fiorentina. “Con Valentini cominciava a delinearsi una situazione particolare ma non ho mai parlato con il giocatore o con il suo entourage. Qualsiasi situazione che coinvolga un giocatore del Boca rientra in una normale situazione di mercato ma non ho mai parlato alla Fiorentina di Valentini ”.

Infine, ha anche annunciato di aver parlato con Juan Román Riquelme per spiegare la sua situazione: “Ho parlato con Román per dirgli: 'Sta succedendo questo e io non c'entro niente. Ho lasciato la Fiorentina'. La persona che lo ha gestito non ha nulla a che fare con me ”.

Lo riporta planetabj.com

Freitas: “Palladino è garanzia di qualità, lo ha dimostrato. A Pongracic va dato tempo”

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