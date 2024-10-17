Freitas: "Palladino è garanzia di qualità, lo ha dimostrato. A Pongracic va dato tempo"

L'ex DS della Fiorentina promuove il lavoro di Palladino ed esorta a concedere tempo al nazionale croato, difensore di provata affidabilità

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto al "Salotto Viola" in onda su Italia 7 parlando in particolar modo della figura del tecnico viola Raffaele Palladino e sul giocatore più discusso in questo avvio di stagione:

"Palladino è garanzia di qualità. Lo ha dimostrato soprattutto nelle ultime gare. Normale che ci possano essere degli aspetti critici, ma col tempo si riusciranno a consolidare le basi. Si vede un'idea di calcio".

"La cosa più importante sulla quale deve lavorare un allenatore, ancor più dello schema, è il sistema di gioco. E questo dipende esclusivamente dalle caratteristiche dei giocatori. Se ad esempio davanti metti tre giocatori di movimento il modulo sarà di conseguenza determinato in una maniera precisa".

“Non credo che Pongracic possa soffrire la piazza. Parliamo di un giocatore esperto, di un nazionale croato. Credo sia giusto concedere del tempo anche ai giocatori dai quali tutti si aspettano una risposta immediata. Non è un ragazzino che sta facendo un provino, la qualità l'ha già dimostrata in passato e lo farà anche a Firenze”.

Sentite Viviano: “Balotelli vice Kean? alla Fiorentina uno come lui sarebbe amato e coccolato”

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