Sentite Viviano: "Balotelli vice Kean? alla Fiorentina uno come lui sarebbe amato e coccolato"

Per l'ex viola, Balotelli rappresenterebbe un profilo ideale per la piazza di Firenze che storicamente s'innamora dei calciatori come lui

Nel corso di una diretta su Tv Play all'ex portiere e tifoso viola Emiliano Viviano è stato chiesto un parere sulla possibilità di vedere Mario Balotelli alla Fiorentina:

"I tifosi viola vorrebbero Balotelli come vice Kean? Da noi funziona tutto al contrario, uno come lui sarebbe amato e coccolato. Noi abbiamo insultato i Della Valle ed amato Cecchi Gori per dire. La nostra mentalità perdente come quella di Roma? la nostra mentalità è diversa da quella di Roma, a noi piace storicamente il genio e di conseguenza la sregolatezza, vedi giocatori come Mutu ed Edmundo. Mario ha avuto sicuramente in carriera atteggiamenti un pò sopra le righe ma niente che ledesse il gruppo, non è assolutamente nocivo, gli vogliono bene tutti"

Bucciantini: “Balotelli come vice Kean? Faceva fatica in Serie B anni fa. Serve attaccante in attività e pronto”

https://www.labaroviola.com/bucciantini-balotelli-come-vice-kean-faceva-fatica-in-serie-b-anni-fa-serve-attaccante-in-attivita-e-pronto/272920/