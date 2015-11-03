Labaro Viola

Notizie Viviano Fiorentina

Viviano: "Gudmundsson è senza sangue. Kean non è Batistuta, ma non è facile trovarne uno più forte"

25 marzo 2026 12:23

Viviano: "Fiorentina senza direzione. Il modello da seguire? Il Como. E De Zerbi sarebbe perfetto"

18 marzo 2026 14:43

Viviano duro: "Alla Fiorentina non funziona nulla, comunicazione ridicola. E' talmente sottovalutata che io impazzisco".

11 marzo 2026 22:09

Viviano: "Uno dei punti più bassi della storia Viola. Rischiata una figura di m***a colossale in Europa”

04 marzo 2026 16:49

Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"

19 febbraio 2026 13:14

Viviano attacca Pradè: "Ha commesso troppi errori, in estate ha fatto valutazioni sbagliatissime"

13 febbraio 2026 14:50

Viviano: "Avrebbe potuto chiamare il Real Madrid ma avrei scelto la Fiorentina: era il mio sogno"

09 febbraio 2026 17:17

Viviano shock: "Andai in panchina a Liverpool puzzando di vodka. Ebbi quasi un attacco di panico"

07 febbraio 2026 14:05

Viviano racconta: "Montella disse 'Behrami non lo voglio', non fu un traditore. Non sarebbe mai andato via"

05 febbraio 2026 18:25

Viviano: "Commisso grande presidente, anche se ha commesso errori come i Della Valle"

20 gennaio 2026 23:27

Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"

09 gennaio 2026 13:56

Viviano: "La Fiorentina non si salva nemmeno con la memory card. Darei via Kean e Dodò"

20 dicembre 2025 11:41

Viviano: "Ho anche difeso questa società, ma chi la contesta dal giorno zero aveva ragione"

17 dicembre 2025 22:55

Viviano: "Giusto riproporre De Gea, non potevi mettere Martinelli in questa brutta situazione"

12 dicembre 2025 14:02

Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”

09 dicembre 2025 19:41

Viviano: "Dzeko non doveva attaccare i tifosi, si continua a cercare alibi senza prendersi delle responsabilità"

28 novembre 2025 13:43

Viviano: "Gudmundsson mi fa arrabbiare, a Firenze non ci prova nemmeno a incidere"

14 novembre 2025 14:08

Viviano: "Non mi piace la Juventus, né il modo di fare. Non ci sarei mai andato"

12 novembre 2025 14:26

Viviano: ”Spalletti disse che certe cose accadono a Firenze e non a Napoli, ma non è vero”

12 novembre 2025 12:14

Viviano: “Si è vista una Fiorentina compatta e coesa, cose che non si erano viste prima. Poteva vincere”

11 novembre 2025 16:05

Viviano: "Fu Montella a mandarmi via dalla Fiorentina, quella stagione palleggiavamo in faccia a tutte"

11 novembre 2025 12:56

Viviano: "Quando giocavo a Bologna ho incontrato gli ultras e gli dissi che ero tifoso della Fiorentina"

11 novembre 2025 12:41

Viviano su Pradé: "Non ci si dimette di sabato mattina prima di una gara vitale, la Fiorentina non ha società"

07 novembre 2025 14:24

Viviano: "Sbagliato condannare Pioli per le mancate dimissioni, aveva un contratto ed era giusto rispettarlo"

07 novembre 2025 13:52

Viviano: “La società anche quest’anno ha speso, non si può dire non sia stata attiva”

04 novembre 2025 18:23

Viviano attacca Conte: "È riuscito a dire che hanno preso troppi giocatori! Peggior sconfitta in UCL del Napoli"

24 ottobre 2025 18:45

Viviano: "La Fiorentina può ancora puntare all'Europa, anche la Roma era in zona retrocessione un anno fa"

24 ottobre 2025 14:25

Viviano: “Non capisco come mai le critiche vadano tutte su Pradè, anche Goretti è responsabile”

17 ottobre 2025 15:28

Viviano su Gudmundsson: "Al momento è irriconoscibile, magari non regge la pressione di Firenze"

15 ottobre 2025 14:08

Viviano sicuro: "Ronaldo non giocherebbe nella Fiorentina di oggi. Non farebbe il lavoro di Kean"

11 ottobre 2025 14:57

Viviano: "Pioli ha tante colpe perché la Fiorentina non rende, ma ora va aspettato"

10 ottobre 2025 14:15

Viviano: "De Gea ha commesso qualche errore di troppo, ma non è il momento per criticarlo"

10 ottobre 2025 13:59

Viviano: "Pioli ha delle responsabilità, ma non è l'unico colpevole quindi non va esonerato"

07 ottobre 2025 13:33

Scintille Zazzaroni-Viviano: "Un mediocre, cattura imbecilli". La risposta: "Io in Nazionale, tu Ballando"

06 ottobre 2025 12:19

Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"

03 ottobre 2025 17:14

Viviano: “Non è l’ambiente il problema, ma la gestione tecnica. Io non vedo la luce”

25 settembre 2025 19:32

Viviano duro: "Fagioli e Kean stanno facendo cag*re, inaccettabile giocare così col Napoli per 75 minuti"

18 settembre 2025 16:08

Viviano: "Per colpa di una parata su Babacar con la Sampdoria, tutta Firenze si arrabbiò con me"

18 settembre 2025 14:23

Viviano: "La Fiorentina è troppo timida in campo, per ora le idee di Pioli non funzionano proprio"

16 settembre 2025 14:34

Viviano: "Dzeko è perfetto per giocare stasera con Kean, gli toglierebbe tanto lavoro difensivo"

13 settembre 2025 14:14

Viviano esalta Fagioli: "Giocatore da Barcellona, è una grande certezza tecnica della Fiorentina"

20 agosto 2025 14:58

Viviano: "La sorpresa della stagione sarà la Fiorentina perché ha tenuto finalmente i migliori"

18 agosto 2025 14:48

Viviano: "Pioli è convinto non presuntuoso, la Fiorentina fa bene a pensare alla Champions"

08 agosto 2025 00:01

Viviano avverte: "Fazzini mi piace ma attenti alle pressioni di Firenze. Colpani le ha pagate"

04 agosto 2025 22:37

Viviano: "L'arrivo di Sohm porterà una cessione a centrocampo. Martinelli è un talento differente"

04 agosto 2025 19:31

Viviano: "Kean ha fatto la scelta migliore per la sua carriera, è stato bravo a decidere di rimanere"

15 luglio 2025 14:21

Viviano: "Fossi in Kean ci penserei due volte prima di andare allo United. Bernabé? Serve più un Veron"

09 luglio 2025 19:08

Viviano: "Bernabé è una mezzala, alla Fiorentina serve un regista che sviluppi il gioco e lui non lo è"

03 luglio 2025 14:19

Viviano: "Ríos del Palmeiras è un giocatore fortissimo, lo prenderei come regista alla Fiorentina"

01 luglio 2025 14:24

Viviano tuona: "Con Fazzini, Fagioli e Bernabé manca solo Biancaneve, basta principini"

30 giugno 2025 23:45

Viviano su Sebastiano Esposito: "Spero vada alla Fiorentina, deve fare il salto per diventare un grande calciatore"

29 giugno 2025 14:39

Viviano sbotta a TVPlay contro Mckennie: "Fossi la Meloni non ti farei più entrare! Tutta Italia ti insulta"

25 giugno 2025 22:12

Viviano: "Dzeko è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi 10 anni, ha una qualità pazzesca"

25 giugno 2025 13:50

Viviano: "Fazzini uno dei migliori prospetti italiani. Da quanto so, per la Fiorentina Dodo è incedibile"

21 giugno 2025 17:47

Viviano: "Non ho dubbi sul riscatto di Gud, prenderei subito Fazzini. Con Dzeko verso un attacco a due"

19 giugno 2025 22:30

Viviano: "Non vedo Dzeko come una semplice riserva. Lui e Kean possono giocare insieme"

18 giugno 2025 17:05

De Zerbi ed il fallimento del Brescia: "Ho provato le stesse cose di Viviano quando falli la Fiorentina"

12 giugno 2025 20:37

Viviano: "Pioli gioca come Gasperini, uomo a uomo. Io avrei preso Farioli, ma alle prime 2 sconfitte..."

11 giugno 2025 19:24

Viviano: "In Italia si crede che l'esperienza si faccia solo qui, Farioli è stato già in grandi club"

05 giugno 2025 14:44

Viviano: "Commisso sbaglia ad attaccare la curva. Ottimo Pioli, ma vorrei anche Farioli e De Rossi"

04 giugno 2025 19:20

Viviano: "Stimo Commisso, ma è sbagliato attaccare la Curva perché quello è il tifo vero della Fiorentina"

31 maggio 2025 13:30

Viviano: "Veramente la Fiorentina deve convincere Palladino? Ma neanche per Klopp e Guardiola. Firenze città d'arte..."

28 maggio 2025 19:05

Sentite Viviano: “Baroni ha fatto meglio di Palladino. Alla Lazio non interessava la Conference”

27 maggio 2025 16:47

Viviano: "Dodo vuole andare via? Non mi interessa. Se è vero, può andarsene anche domani mattina"

23 maggio 2025 13:30

Viviano: "Società senza colpe, la squadra l'ha fatta. Palladino va mandato via perchè non c'è gioco"

20 maggio 2025 20:46

Viviano: "Non mi sono spiegato la formazione di Roma, Palladino ha fatto troppo turnover domenica"

06 maggio 2025 13:28

Viviano: "De Gea poteva uscire sul primo gol, poi fa parata senza senso su Bartra. Fagioli fuori posizione"

02 maggio 2025 14:29

Viviano: "Mi aspettavo di più dal Betis. La Fiorentina è troppo forte per giocare cosi male"

02 maggio 2025 14:11

Viviano: "Zaniolo da confermare, è dura trovare in giro delle alternative migliori a lui per la Fiorentina"

26 aprile 2025 18:54

Viviano: "Se la Fiorentina vince domani può ancora sognare la Champions, avrà il destino nelle sue mani"

26 aprile 2025 18:36

Viviano: "De Gea non lascerà Firenze, in viola ha ritrovato l'ambiente perfetto per lui"

08 aprile 2025 14:13

Viviano: "La Fiorentina ha le sue chance contro il Milan. Maignan o De Gea? Meglio lo spagnolo"

04 aprile 2025 16:31

Viviano applaude: "La Fiorentina si è ripresa alla grande, è tornata aggressiva. I meriti vanno a Palladino"

31 marzo 2025 14:50

Viviano: "Kean è un animale vero, sarà dura tenerlo alla Fiorentina pure se la squadra andasse in Champions"

31 marzo 2025 13:39

Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante"

27 marzo 2025 22:39

Viviano: "La clausola di Kean spaventa, ma è un rischio che conoscevi. Sarebbe difficile da rimpiazzare"

27 marzo 2025 19:32

Viviano: "La Fiorentina ha delle riserve che giocherebbero titolari a Bologna senza nessun dubbio perché è più forte"

27 marzo 2025 13:48

Viviano risponde ad Orsolini: "Italiano ha trovato delle basi solide su cui costruire rispetto a Palladino"

25 marzo 2025 22:45

Viviano: "Gatti ieri pareva un giocatore di basket in mezzo a 21 giocatori di calcio, non è all'altezza"

24 marzo 2025 23:43

Viviano: "Mi aspetto che la Fiorentina diventi una piccola Atalanta, Palladino come Gasp"

19 marzo 2025 22:55

Viviano: "I tifosi juventini mi scrissero 'Viviano viola bast***o'. Queste cose fanno parte degli sfottò"

19 marzo 2025 19:46

Viviano: "Se Palladino esclude Terracciano fa una figuraccia a livello umano dopo quello che ha detto"

11 marzo 2025 19:27

Viviano: "La squadra che ha messo Palladino in campo è stata imbarazzante, il primo tempo è stato un massacro"

11 marzo 2025 13:34

Viviano: "Su Terracciano l'errore è di Palladino, la Fiorentina è più forte di quello che fa vedere"

07 marzo 2025 19:22

Viviano: "Terracciano non doveva giocare perché è stato fuori 3 mesi, si è arrugginito"

07 marzo 2025 13:47

Viviano: "La Fiorentina non può giocare così male con i giocatori che sono arrivati nel mercato"

28 febbraio 2025 13:21

Viviano: "A Toni capitò lo stesso infortunio di Kean, si alzò e non sapeva dove fosse"

27 febbraio 2025 13:52

Viviano: "Palladino non ha dato un'identità definitiva alla Fiorentina, ancora nessuno ha capito come vuole giocare"

24 febbraio 2025 18:22

Sentite Viviano: "Cambierei subito Palladino con Fabregas. Calcio dalla Fiorentina non ha futuro"

20 febbraio 2025 14:40

Viviano: "Ieri potevi stare 2-0 dopo 10 minuti, poi hai fatto la peggior prestazione dell'anno"

17 febbraio 2025 14:46

Viviano scuote il post Inter-Fiorentina: "Rigore inesistente, la più penalizzata è l’Inter"

12 febbraio 2025 23:35

Viviano non esita: "Vlahovic o Kean? Preferisco l'attaccante della Fiorentina, aveva bisogno di fiducia"

10 febbraio 2025 13:36

Viviano: "Il lavoro di Italiano a Bologna è più facile di quando arrivò in viola"

22 gennaio 2025 13:48

Viviano su Adani: "Quando giochi 15 anni in Serie A e arrivi in Nazionale definirlo mediocre è un'offesa"

18 gennaio 2025 17:56

Viviano rivela: "Quando era alla Fiorentina Nakata ha chiesto a Zoff di non giocare le partite in casa"

16 gennaio 2025 14:16

Viviano: "Firenze è una piazza "pesante". Un giocatore chiese a Zoff di non giocare le partite di casa"

13 gennaio 2025 19:00

Viviano: "Solo a Napoli ti insultano per strada prima della partita. Ti minacciano nel tragitto"

08 gennaio 2025 23:17

Viviano: "Non ho rosicato per l'esultanza di Italiano. Non ha mancato di rispetto ai tifosi della Fiorentina"

16 dicembre 2024 19:48

Viviano non ha dubbi: "Pepito Rossi aveva le qualità per essere uno dei top 5 italiani di sempre"

12 dicembre 2024 16:54

Viviano: "Aquilani è stato fortissimo, ha avuto problemi alle caviglie, ma una grande carriera"

09 dicembre 2024 21:22

Archivio

Esplora l'archivio di Viviano

Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 27 Sett. 22 Sett. 5
Sett. 42 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 4
Sett. 51 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4
Sett. 45 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 29 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 9 Sett. 6
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 26 Sett. 12 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 47 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 37 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 16 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 34 Sett. 30 Sett. 14
Sett. 44 Sett. 39 Sett. 30 Sett. 14