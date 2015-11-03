Notizie Viviano Fiorentina

Viviano: "Gudmundsson è senza sangue. Kean non è Batistuta, ma non è facile trovarne uno più forte"
25 marzo 2026 12:23
Viviano: "Fiorentina senza direzione. Il modello da seguire? Il Como. E De Zerbi sarebbe perfetto"
18 marzo 2026 14:43
Viviano duro: "Alla Fiorentina non funziona nulla, comunicazione ridicola. E' talmente sottovalutata che io impazzisco".
11 marzo 2026 22:09
Viviano: "Uno dei punti più bassi della storia Viola. Rischiata una figura di m***a colossale in Europa”
04 marzo 2026 16:49
Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"
19 febbraio 2026 13:14
Viviano attacca Pradè: "Ha commesso troppi errori, in estate ha fatto valutazioni sbagliatissime"
13 febbraio 2026 14:50
Viviano: "Avrebbe potuto chiamare il Real Madrid ma avrei scelto la Fiorentina: era il mio sogno"
09 febbraio 2026 17:17
Viviano shock: "Andai in panchina a Liverpool puzzando di vodka. Ebbi quasi un attacco di panico"
07 febbraio 2026 14:05
Viviano racconta: "Montella disse 'Behrami non lo voglio', non fu un traditore. Non sarebbe mai andato via"
05 febbraio 2026 18:25
Viviano: "Commisso grande presidente, anche se ha commesso errori come i Della Valle"
20 gennaio 2026 23:27
Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"
09 gennaio 2026 13:56
Viviano: "La Fiorentina non si salva nemmeno con la memory card. Darei via Kean e Dodò"
20 dicembre 2025 11:41
Viviano: "Ho anche difeso questa società, ma chi la contesta dal giorno zero aveva ragione"
17 dicembre 2025 22:55
Viviano: "Giusto riproporre De Gea, non potevi mettere Martinelli in questa brutta situazione"
12 dicembre 2025 14:02
Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”
09 dicembre 2025 19:41
Viviano: "Dzeko non doveva attaccare i tifosi, si continua a cercare alibi senza prendersi delle responsabilità"
28 novembre 2025 13:43
Viviano: "Gudmundsson mi fa arrabbiare, a Firenze non ci prova nemmeno a incidere"
14 novembre 2025 14:08
Viviano: "Non mi piace la Juventus, né il modo di fare. Non ci sarei mai andato"
12 novembre 2025 14:26
Viviano: ”Spalletti disse che certe cose accadono a Firenze e non a Napoli, ma non è vero”
12 novembre 2025 12:14
Viviano: “Si è vista una Fiorentina compatta e coesa, cose che non si erano viste prima. Poteva vincere”
11 novembre 2025 16:05
Viviano: "Fu Montella a mandarmi via dalla Fiorentina, quella stagione palleggiavamo in faccia a tutte"
11 novembre 2025 12:56
Viviano: "Quando giocavo a Bologna ho incontrato gli ultras e gli dissi che ero tifoso della Fiorentina"
11 novembre 2025 12:41
Viviano su Pradé: "Non ci si dimette di sabato mattina prima di una gara vitale, la Fiorentina non ha società"
07 novembre 2025 14:24
Viviano: "Sbagliato condannare Pioli per le mancate dimissioni, aveva un contratto ed era giusto rispettarlo"
07 novembre 2025 13:52
Viviano: “La società anche quest’anno ha speso, non si può dire non sia stata attiva”
04 novembre 2025 18:23
Viviano attacca Conte: "È riuscito a dire che hanno preso troppi giocatori! Peggior sconfitta in UCL del Napoli"
24 ottobre 2025 18:45
Viviano: "La Fiorentina può ancora puntare all'Europa, anche la Roma era in zona retrocessione un anno fa"
24 ottobre 2025 14:25
Viviano: “Non capisco come mai le critiche vadano tutte su Pradè, anche Goretti è responsabile”
17 ottobre 2025 15:28
Viviano su Gudmundsson: "Al momento è irriconoscibile, magari non regge la pressione di Firenze"
15 ottobre 2025 14:08
Viviano sicuro: "Ronaldo non giocherebbe nella Fiorentina di oggi. Non farebbe il lavoro di Kean"
11 ottobre 2025 14:57
Viviano: "Pioli ha tante colpe perché la Fiorentina non rende, ma ora va aspettato"
10 ottobre 2025 14:15
Viviano: "De Gea ha commesso qualche errore di troppo, ma non è il momento per criticarlo"
10 ottobre 2025 13:59
Viviano: "Pioli ha delle responsabilità, ma non è l'unico colpevole quindi non va esonerato"
07 ottobre 2025 13:33
Scintille Zazzaroni-Viviano: "Un mediocre, cattura imbecilli". La risposta: "Io in Nazionale, tu Ballando"
06 ottobre 2025 12:19
Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"
03 ottobre 2025 17:14
Viviano: “Non è l’ambiente il problema, ma la gestione tecnica. Io non vedo la luce”
25 settembre 2025 19:32
Viviano duro: "Fagioli e Kean stanno facendo cag*re, inaccettabile giocare così col Napoli per 75 minuti"
18 settembre 2025 16:08
Viviano: "Per colpa di una parata su Babacar con la Sampdoria, tutta Firenze si arrabbiò con me"
18 settembre 2025 14:23
Viviano: "La Fiorentina è troppo timida in campo, per ora le idee di Pioli non funzionano proprio"
16 settembre 2025 14:34
Viviano: "Dzeko è perfetto per giocare stasera con Kean, gli toglierebbe tanto lavoro difensivo"
13 settembre 2025 14:14
Viviano esalta Fagioli: "Giocatore da Barcellona, è una grande certezza tecnica della Fiorentina"
20 agosto 2025 14:58
Viviano: "La sorpresa della stagione sarà la Fiorentina perché ha tenuto finalmente i migliori"
18 agosto 2025 14:48
Viviano: "Pioli è convinto non presuntuoso, la Fiorentina fa bene a pensare alla Champions"
08 agosto 2025 00:01
Viviano avverte: "Fazzini mi piace ma attenti alle pressioni di Firenze. Colpani le ha pagate"
04 agosto 2025 22:37
Viviano: "L'arrivo di Sohm porterà una cessione a centrocampo. Martinelli è un talento differente"
04 agosto 2025 19:31
Viviano: "Kean ha fatto la scelta migliore per la sua carriera, è stato bravo a decidere di rimanere"
15 luglio 2025 14:21
Viviano: "Fossi in Kean ci penserei due volte prima di andare allo United. Bernabé? Serve più un Veron"
09 luglio 2025 19:08
Viviano: "Bernabé è una mezzala, alla Fiorentina serve un regista che sviluppi il gioco e lui non lo è"
03 luglio 2025 14:19
Viviano: "Ríos del Palmeiras è un giocatore fortissimo, lo prenderei come regista alla Fiorentina"
01 luglio 2025 14:24
Viviano tuona: "Con Fazzini, Fagioli e Bernabé manca solo Biancaneve, basta principini"
30 giugno 2025 23:45
Viviano su Sebastiano Esposito: "Spero vada alla Fiorentina, deve fare il salto per diventare un grande calciatore"
29 giugno 2025 14:39
Viviano sbotta a TVPlay contro Mckennie: "Fossi la Meloni non ti farei più entrare! Tutta Italia ti insulta"
25 giugno 2025 22:12
Viviano: "Dzeko è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi 10 anni, ha una qualità pazzesca"
25 giugno 2025 13:50
Viviano: "Fazzini uno dei migliori prospetti italiani. Da quanto so, per la Fiorentina Dodo è incedibile"
21 giugno 2025 17:47
Viviano: "Non ho dubbi sul riscatto di Gud, prenderei subito Fazzini. Con Dzeko verso un attacco a due"
19 giugno 2025 22:30
Viviano: "Non vedo Dzeko come una semplice riserva. Lui e Kean possono giocare insieme"
18 giugno 2025 17:05
De Zerbi ed il fallimento del Brescia: "Ho provato le stesse cose di Viviano quando falli la Fiorentina"
12 giugno 2025 20:37
Viviano: "Pioli gioca come Gasperini, uomo a uomo. Io avrei preso Farioli, ma alle prime 2 sconfitte..."
11 giugno 2025 19:24
Viviano: "In Italia si crede che l'esperienza si faccia solo qui, Farioli è stato già in grandi club"
05 giugno 2025 14:44
Viviano: "Commisso sbaglia ad attaccare la curva. Ottimo Pioli, ma vorrei anche Farioli e De Rossi"
04 giugno 2025 19:20
Viviano: "Stimo Commisso, ma è sbagliato attaccare la Curva perché quello è il tifo vero della Fiorentina"
31 maggio 2025 13:30
Viviano: "Veramente la Fiorentina deve convincere Palladino? Ma neanche per Klopp e Guardiola. Firenze città d'arte..."
28 maggio 2025 19:05
Sentite Viviano: “Baroni ha fatto meglio di Palladino. Alla Lazio non interessava la Conference”
27 maggio 2025 16:47
Viviano: "Dodo vuole andare via? Non mi interessa. Se è vero, può andarsene anche domani mattina"
23 maggio 2025 13:30
Viviano: "Società senza colpe, la squadra l'ha fatta. Palladino va mandato via perchè non c'è gioco"
20 maggio 2025 20:46
Viviano: "Non mi sono spiegato la formazione di Roma, Palladino ha fatto troppo turnover domenica"
06 maggio 2025 13:28
Viviano: "De Gea poteva uscire sul primo gol, poi fa parata senza senso su Bartra. Fagioli fuori posizione"
02 maggio 2025 14:29
Viviano: "Mi aspettavo di più dal Betis. La Fiorentina è troppo forte per giocare cosi male"
02 maggio 2025 14:11
Viviano: "Zaniolo da confermare, è dura trovare in giro delle alternative migliori a lui per la Fiorentina"
26 aprile 2025 18:54
Viviano: "Se la Fiorentina vince domani può ancora sognare la Champions, avrà il destino nelle sue mani"
26 aprile 2025 18:36
Viviano: "De Gea non lascerà Firenze, in viola ha ritrovato l'ambiente perfetto per lui"
08 aprile 2025 14:13
Viviano: "La Fiorentina ha le sue chance contro il Milan. Maignan o De Gea? Meglio lo spagnolo"
04 aprile 2025 16:31
Viviano applaude: "La Fiorentina si è ripresa alla grande, è tornata aggressiva. I meriti vanno a Palladino"
31 marzo 2025 14:50
Viviano: "Kean è un animale vero, sarà dura tenerlo alla Fiorentina pure se la squadra andasse in Champions"
31 marzo 2025 13:39
Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante"
27 marzo 2025 22:39
Viviano: "La clausola di Kean spaventa, ma è un rischio che conoscevi. Sarebbe difficile da rimpiazzare"
27 marzo 2025 19:32
Viviano: "La Fiorentina ha delle riserve che giocherebbero titolari a Bologna senza nessun dubbio perché è più forte"
27 marzo 2025 13:48
Viviano risponde ad Orsolini: "Italiano ha trovato delle basi solide su cui costruire rispetto a Palladino"
25 marzo 2025 22:45
Viviano: "Gatti ieri pareva un giocatore di basket in mezzo a 21 giocatori di calcio, non è all'altezza"
24 marzo 2025 23:43
Viviano: "Mi aspetto che la Fiorentina diventi una piccola Atalanta, Palladino come Gasp"
19 marzo 2025 22:55
Viviano: "I tifosi juventini mi scrissero 'Viviano viola bast***o'. Queste cose fanno parte degli sfottò"
19 marzo 2025 19:46
Viviano: "Se Palladino esclude Terracciano fa una figuraccia a livello umano dopo quello che ha detto"
11 marzo 2025 19:27
Viviano: "La squadra che ha messo Palladino in campo è stata imbarazzante, il primo tempo è stato un massacro"
11 marzo 2025 13:34
Viviano: "Su Terracciano l'errore è di Palladino, la Fiorentina è più forte di quello che fa vedere"
07 marzo 2025 19:22
Viviano: "Terracciano non doveva giocare perché è stato fuori 3 mesi, si è arrugginito"
07 marzo 2025 13:47
Viviano: "La Fiorentina non può giocare così male con i giocatori che sono arrivati nel mercato"
28 febbraio 2025 13:21
Viviano: "A Toni capitò lo stesso infortunio di Kean, si alzò e non sapeva dove fosse"
27 febbraio 2025 13:52
Viviano: "Palladino non ha dato un'identità definitiva alla Fiorentina, ancora nessuno ha capito come vuole giocare"
24 febbraio 2025 18:22
Sentite Viviano: "Cambierei subito Palladino con Fabregas. Calcio dalla Fiorentina non ha futuro"
20 febbraio 2025 14:40
Viviano: "Ieri potevi stare 2-0 dopo 10 minuti, poi hai fatto la peggior prestazione dell'anno"
17 febbraio 2025 14:46
Viviano scuote il post Inter-Fiorentina: "Rigore inesistente, la più penalizzata è l’Inter"
12 febbraio 2025 23:35
Viviano non esita: "Vlahovic o Kean? Preferisco l'attaccante della Fiorentina, aveva bisogno di fiducia"
10 febbraio 2025 13:36
Viviano: "Il lavoro di Italiano a Bologna è più facile di quando arrivò in viola"
22 gennaio 2025 13:48
Viviano su Adani: "Quando giochi 15 anni in Serie A e arrivi in Nazionale definirlo mediocre è un'offesa"
18 gennaio 2025 17:56
Viviano rivela: "Quando era alla Fiorentina Nakata ha chiesto a Zoff di non giocare le partite in casa"
16 gennaio 2025 14:16
Viviano: "Firenze è una piazza "pesante". Un giocatore chiese a Zoff di non giocare le partite di casa"
13 gennaio 2025 19:00
Viviano: "Solo a Napoli ti insultano per strada prima della partita. Ti minacciano nel tragitto"
08 gennaio 2025 23:17
Viviano: "Non ho rosicato per l'esultanza di Italiano. Non ha mancato di rispetto ai tifosi della Fiorentina"
16 dicembre 2024 19:48
Viviano non ha dubbi: "Pepito Rossi aveva le qualità per essere uno dei top 5 italiani di sempre"
12 dicembre 2024 16:54
Viviano: "Aquilani è stato fortissimo, ha avuto problemi alle caviglie, ma una grande carriera"
09 dicembre 2024 21:22
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