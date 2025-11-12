Viviano: “Non mi piace la Juventus, né il modo di fare. Non ci sarei mai andato”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è stato intervistato dal podcast Centrocampo, in cui ha voluto dire la sua riguardo la rivalità con la Juventus. Queste le sue parole: “La rivalità con la “vecchia signora” nasce nel 1982 con quello scudetto stra-mega rubato. La rivalità con la Juventus la sento sì, ma per me rimane una cosa sportiva. Io volevo andare a giocare contro la Juve e volevo che m’insultassero, poi dopo 90 minuti finisce lì. Io con un tifoso bianconero non ho mai avuto problemi, soprattutto fuori dallo stadio, perché la rivalità dev’essere quella.”

“Io tifo Fiorentina, non mi piace la Juventus e nemmeno la maniera di fare che ha la Juve, ma nonostante tutto ho grande stima della società per quello che ha fatto nella storia del calcio. Io non sarei mai andato lì, perché non fa parte di me. Non avrei mai fatto come hanno fatto tanti giocatori, tradendo i propri ideali per un contratto. Sarebbe stato sbagliato. Tante volte me lo hanno chiesto se fossi andato alla Juve, ed io tutte le volte ho detto di no. Non è che se ti vuole la Juve, che è il top, e dici di no, poi dopo firmi per una squadra di Lega Pro”.