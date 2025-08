Viviano: “L’arrivo di Sohm porterà una cessione a centrocampo. Martinelli è un talento differente”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è stato ospite a Radio Bruno per parlare del mercato gigliato: “Il calcio d’Agosto non conta, io non lo considero nemmeno. Normale perdere con squadre più avanti fisicamente. In Conference gli avversari saranno più preparati, ma noi siamo sei categorie superiori. Spero che in Europa giochi Martinelli, altrimenti sarebbe dovuto partire. Mi sembra di un talento differente.”

Sul mercato: “Avrei voluto un regista, ma Sohm secondo me è veramente forte: fisicamente è una spanna sopra. Il suo arrivo è preludio di una cessione a mio avviso, non credo che si giocherà con un centrocampo a 2. Si perde fantasia con tutte queste mezz’ali, anche se Pioli ha dimostrato di riuscire a trasformare i giocatori in trequartisti. Fagioli più vicino alla porta potrebbe essere una soluzione interessante.”