Notizie Simon Sohm Fiorentina

Sohm: "Alla Fiorentina non ha funzionato per me come per altri, sentivo l'esigenza di cambiare aria"
09 febbraio 2026 15:59
Sohm, Piccoli e 44 milioni in panchina: l'emblema di un mercato estivo fallimentare
29 dicembre 2025 10:43
Liverani: "Sohm non è il problema della Fiorentina; non ha espresso il suo potenziale ma ha qualità"
26 dicembre 2025 17:10
Sohm: "Siamo ultimi, non possiamo fare peggio, dobbiamo cambiare la testa e giocare con più energia"
18 dicembre 2025 23:52
Sohm operazione rilancio, lo svizzero scala le gerarchie: intensità e dinamismo per il centrocampo viola
21 novembre 2025 07:45
Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"
20 novembre 2025 13:40
Imborgia:“Il Napoli mi aveva contattato per Sohm, ma l’affare fra la Fiorentina e il Parma era concluso”
18 novembre 2025 11:42
Malusci: "Le parole di Pioli su Sohm? Mi sarebbero girati i co***oni, ma c'è bisogno di quagliare"
02 ottobre 2025 14:11
Piccinetti attacca: "Dodo e Sohm non all'altezza. In attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli"
01 ottobre 2025 13:35
Merlo su Sohm: "Nella Fiorentina è sparito, avrei tenuto Cataldi: avrebbero risparmiato soldi"
24 settembre 2025 13:46
Viviano: "L'arrivo di Sohm porterà una cessione a centrocampo. Martinelli è un talento differente"
04 agosto 2025 19:31
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