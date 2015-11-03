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Notizie Simon Sohm Fiorentina

Sohm: "Alla Fiorentina non ha funzionato per me come per altri, sentivo l'esigenza di cambiare aria"

09 febbraio 2026 15:59

Sohm, Piccoli e 44 milioni in panchina: l'emblema di un mercato estivo fallimentare

29 dicembre 2025 10:43

Liverani: "Sohm non è il problema della Fiorentina; non ha espresso il suo potenziale ma ha qualità"

26 dicembre 2025 17:10

Sohm: "Siamo ultimi, non possiamo fare peggio, dobbiamo cambiare la testa e giocare con più energia"

18 dicembre 2025 23:52

Sohm operazione rilancio, lo svizzero scala le gerarchie: intensità e dinamismo per il centrocampo viola

21 novembre 2025 07:45

Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"

20 novembre 2025 13:40

Imborgia:“Il Napoli mi aveva contattato per Sohm, ma l’affare fra la Fiorentina e il Parma era concluso”

18 novembre 2025 11:42

Malusci: "Le parole di Pioli su Sohm? Mi sarebbero girati i co***oni, ma c'è bisogno di quagliare"

02 ottobre 2025 14:11

Piccinetti attacca: "Dodo e Sohm non all'altezza. In attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli"

01 ottobre 2025 13:35

Merlo su Sohm: "Nella Fiorentina è sparito, avrei tenuto Cataldi: avrebbero risparmiato soldi"

24 settembre 2025 13:46

Viviano: "L'arrivo di Sohm porterà una cessione a centrocampo. Martinelli è un talento differente"

04 agosto 2025 19:31

Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina è vicina al centrocampista Simon Sohm del Parma"

17 luglio 2025 18:40

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