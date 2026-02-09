9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:32

Sohm: “Alla Fiorentina non ha funzionato per me come per altri, sentivo l’esigenza di cambiare aria”

Sohm: “Alla Fiorentina non ha funzionato per me come per altri, sentivo l’esigenza di cambiare aria”

9 Febbraio · 15:59

Le parole di Simon Sohm che si è presentato con la maglia del Bologna in conferenza stampa dopo la sua breve e deludente esperienza a Firenze

Il nuovo centrocampista del Bologna Simon Sohm ha parlato si è presentato in conferenza stampa.
Ecco le parole del centrocampista svizzero approdato in Emilia dopo 6 mesi alla Fiorentina

Sto molto bene, la squadra mi ha aiutato tanto nell’adattarmi e sono molto positivo sulla mia permanenza nei prossimi mesi qui”.

Sulle richieste di Italiano:
Mi sta chiedendo di fare il mio meglio ogni giorno in allenamento. Penso che io e lui abbiamo le stesse idee e gli stessi obiettivi e possiamo uscire insieme da questo momento complicato”

Su cosa non ha funzionato a Firenze:
A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l’esigenza di cambiare aria”.

Sul suo ambientamento a Bologna:
In questo momento sembra tutto negativo, ma non è così. Io mi sto trovando benissimo qui”.

