Piccinetti attacca: "Dodo e Sohm non all'altezza. In attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli"

L'ex Fiorentina: "Martinelli domani non deve giocare e vi spiego il perché

Claudio Piccinetti, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio in merito alla situazione in casa viola.

"Se non si parla dei problemi non si risolvono. Vogliamo parlare dell'inizio di stagione di Dodò e Sohm? Non sono all'altezza, ma come molti altri. A centrocampo manca una certezza, mentre in attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli".

Prosegue:

"Martinelli titolare domani? Quando le cose non vanno bene, come adesso, i giovani è meglio preservarli. Lo dico da tempo che lui sarebbe dovuto andare a giocare in un bel campionato di Serie C, perché la B è già molto più difficile, soprattutto per uno che non ci ha mai giocato. Poi se uno è forte, come io credo, torna in prima squadra. Certo, si allena con De Gea, va bene, ma a stare in panchina ti assopisci. Un portiere deve giocare. Pioli ancora non ha trovato la chiave d'accesso, sono d'accorso, Ora deve metterci del suo per uscire da questa situazione".