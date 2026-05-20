Nicola Biondi

Orlando: "Molti giocatori non hanno capito dove siamo. Se Kean è sca**ato va venduto subito"
30 dicembre 2025 15:30
Sabatini: "Salvezza come obiettivo massimo della Fiorentina. Paratici? Non farà il traghettatore"
30 dicembre 2025 13:30
La maglia da portiere dalla nuova divisa è una dedica a De Gea: tutta verde e a maniche lunghe
05 dicembre 2025 11:40
Italiano: "Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende"
04 dicembre 2025 22:44
Fagioli: "Ora poche parole e più fatti. Dobbiamo fare punti per salvarci senza vivere di ricordi"
30 novembre 2025 17:42
Bergonzi: “C’era rigore per la Fiorentina. Ranieri colpito sul retrocoscia per questo si auto sgambetta”
03 novembre 2025 08:53
Galloppa: "Dedichiamo la vittoria a Pradè che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi"
01 novembre 2025 18:12
Carobbi: "Pioli crede in questa squadra, ma non è scattata la scintilla. Thiago può invertire le cose"
31 ottobre 2025 17:50
Cassano duro: ”A prescindere dal risultato contro il Lecce, Pioli a Firenze chiaramente non ha futuro"
31 ottobre 2025 15:26
Piccinetti attacca: "Dodo e Sohm non all'altezza. In attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli"
01 ottobre 2025 13:35
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