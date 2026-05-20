Labaro Viola

Nicola Biondi

Nicola Biondi

Orlando: "Molti giocatori non hanno capito dove siamo. Se Kean è sca**ato va venduto subito"

30 dicembre 2025 15:30

Sabatini: "Salvezza come obiettivo massimo della Fiorentina. Paratici? Non farà il traghettatore"

30 dicembre 2025 13:30

La maglia da portiere dalla nuova divisa è una dedica a De Gea: tutta verde e a maniche lunghe

05 dicembre 2025 11:40

Italiano: "Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende"

04 dicembre 2025 22:44

Fagioli: "Ora poche parole e più fatti. Dobbiamo fare punti per salvarci senza vivere di ricordi"

30 novembre 2025 17:42

Bergonzi: “C’era rigore per la Fiorentina. Ranieri colpito sul retrocoscia per questo si auto sgambetta”

03 novembre 2025 08:53

Galloppa: "Dedichiamo la vittoria a Pradè che ha avuto il coraggio e la dignità di dimettersi"

01 novembre 2025 18:12

Carobbi: "Pioli crede in questa squadra, ma non è scattata la scintilla. Thiago può invertire le cose"

31 ottobre 2025 17:50

Cassano duro: ”A prescindere dal risultato contro il Lecce, Pioli a Firenze chiaramente non ha futuro"

31 ottobre 2025 15:26

Piccinetti attacca: "Dodo e Sohm non all'altezza. In attacco ci siamo strozzati con Dzeko e Piccoli"

01 ottobre 2025 13:35

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