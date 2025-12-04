Italiano: “Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria arrivata in extremis contro il Parma, soffermandosi anche sul momento difficile della Fiorentina. L’allenatore ha espresso vicinanza all’ambiente viola e alle figure societarie:



“Mi dispiace per la situazione che sta vivendo la Fiorentina, c’è gente stupenda in società. Tutto questo era inaspettato, ma c’è ancora margine per rimediare. La squadra è costruita per ben altre posizioni di classifica. Firenze è una piazza che ti spinge, quando deve starti vicina è straordinaria, ma pretende, quando le cose vanno così male c’è da dare una sterzata. Vanoli e tutti gli altri componenti daranno quella sgasata che serve per rimediare, in società c’è gente squisita e fantastica, sono convinto rimedieranno perché la squadra ha tanta qualità“.