Italiano: "Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende"

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Italiano: “Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende”

Redazione

4 Dicembre

Aggiornamento: 4 Dicembre 2025 · 22:44

BolognaFiorentinaItaliano

Il tecnico del Bologna commenta la situazione delicata della Fiorentina e mostra fiducia nella possibilità di riscatto dei viola

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria arrivata in extremis contro il Parma, soffermandosi anche sul momento difficile della Fiorentina. L’allenatore ha espresso vicinanza all’ambiente viola e alle figure societarie:


Mi dispiace per la situazione che sta vivendo la Fiorentina, c’è gente stupenda in società. Tutto questo era inaspettato, ma c’è ancora margine per rimediare. La squadra è costruita per ben altre posizioni di classifica. Firenze è una piazza che ti spinge, quando deve starti vicina è straordinaria, ma pretende, quando le cose vanno così male c’è da dare una sterzata. Vanoli e tutti gli altri componenti daranno quella sgasata che serve per rimediare, in società c’è gente squisita e fantastica, sono convinto rimedieranno perché la squadra ha tanta qualità“.

