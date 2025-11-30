Fagioli: "Ora poche parole e più fatti. Dobbiamo fare punti per salvarci senza vivere di ricordi"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Atalanta-Fiorentina. Queste le sue parole:

Come ti spieghi la sconfitta di giovedì, cosa vi siete detti nello spogliatoio per reagire oggi?

"Sicuramente giovedì è stata una brutta partita, anche noi non ci aspettavamo quel risultato perché in settimana ci siamo allenati bene, è un peccato. Probabilmente non abbiamo messo in campo le cose fatte in allenamento, ci dispiace. Ovviamente abbiamo parlato tra di noi ma ora c'è poco da parlare, c'è bisogno dei fatti".

Come ti spieghi il cambiamento della squadra rispetto all'anno scorso?

"Ce lo stiamo chiedendo tutti ma non è il momento di vivere di ricordi e rimpianti. Dobbiamo vivere la realtà e la realtà dice che siamo ultimi e che dobbiamo fare punti per salvarci".

Palladino lo conoscete bene, come si ferma questa Atalanta?

"Sono una squadra forte, hanno cambiato due allenatori dopo Gasperini e faccio l'in bocca al lupo a Palladino ovviamente dopo questa partita".