Carobbi: “Pioli crede in questa squadra, ma non è scattata la scintilla. Thiago può invertire le cose”

L’ex difensore Viola Stefano Carobbi, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso di “Viola amore mio” parlando della situazione della Fiorentina e di Pioli: “La situazione mi dà dispiacere, perché ero molto contento quando è stato preso a Firenze. Purtroppo i risultati danno contro, anche se lui ci crede e questo lo dimostra il fatto che non abbia pensato alle dimissioni, perché crede di potercela fare, non è una persona che sta attaccata al treno per forza. Secondo me non è scattata la scintilla tra Stefano e la squadra, non è entrato nella loro testa. Se vai in allenamento giochi con intensità lo ritrovi in partita, se invece in allenamento vai piano non fai quello che dovresti fare. Io francamente non vedo allenatori che possano sistemare le cose, l’unico è Thiago Motta”.

Su Motta: “Mi piace, perché quando è subentrato a Bologna ha fatto bene. Vanoli non mi convince, prenderei un altro profilo. Thiago è l’unico che può invertire le cose”.

Sul Lecce: “Adesso era meglio trovare un’altra squadra, il Lecce non è una squadra scarsa, ti trovi a giocarci in casa e devi vincere. Serve carattere in campo, perché sennò diventa dura. Bisogna fare un plauso ai tifosi, che continuano a supportare la squadra nonostante i risultati, anche se ora, giustamente, sono iniziate le contestazioni”.

Sulla società “La società è abbastanza assente, si prende le responsabilità. Nelle squadre se un direttore sportivo non fa bene a fine stagione viene mandato via”.