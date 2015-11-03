Notizie Carobbi Fiorentina

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"
19 maggio 2026 14:13
Carobbi: “La Fiorentina è strana, qualcosa dentro non funziona. Manca il collettivo e la fiducia tra compagni”
10 marzo 2026 16:53
Carobbi: “Ranieri ha riconquistato il posto da titolare e merita fiducia. Con lui la difesa ritrova equilibrio”
26 febbraio 2026 15:54
Carobbi: “Squadra in crescita. Vanoli? Se dovesse salvarsi e vincere la Conference può essere riconfermato”
24 febbraio 2026 15:25
Carobbi duro: “Piccoli non è neanche l’ombra di Kean. Baldanzi? Lo aspetto a braccia aperte”
09 gennaio 2026 16:12
Carobbi: "La squadra non riesce a reagire, Vanoli deve dare di più. A Parma rivisti i soliti errori"
30 dicembre 2025 15:42
Carobbi: "Pioli crede in questa squadra, ma non è scattata la scintilla. Thiago può invertire le cose"
31 ottobre 2025 17:50
Carobbi: "Gudmundsson non si può vedere, è entrato e ha fatto calcio camminato"
21 ottobre 2025 14:02
Carobbi consiglia: “Bakayoko perfetto per la Fiorentina. Serve dare tempo a Pioli”
23 settembre 2025 16:54
Carobbi: "Comuzzo non è sereno perchè lo volevano vendere. Tre allenatori in tre anni non è progettualità"
17 settembre 2025 22:30
Carobbi: "Il vero colpo di mercato della Fiorentina è Pioli. Se Gud torna ai suoi livelli l'attacco è forte"
23 luglio 2025 17:52
"Palladino ha una rosa importante, stagione deludente se non arrivasse tra le prime sei"
03 aprile 2025 22:46
Carobbi punge: "Palladino in difficoltà nel comunicare. A volte sembra prendere in giro i tifosi"
11 marzo 2025 16:09
Carobbi: "Lo scudetto è troppo per noi, ma la Champions è una possibilità concreta"
27 novembre 2024 19:00
Carobbi esalta Bove: "Fa cantare il pallone, calciatore di quantità e qualità. Gol spettacolare alla Roma"
29 ottobre 2024 14:45
Carobbi: ''Raggiungere una storica finale proprio contro la Juve sarebbe davvero il massimo''
11 febbraio 2022 19:50
Carobbi: "Guai ad attaccare il Milan alto. Gonzalez sta bene. Pulgar meglio di Venuti in difesa"
18 novembre 2021 10:30
Carobbi: "Fiorentina squadra competitiva, ma manca qualcosa. Vlahovic fuoriclasse, va tenuto il più possibile"
06 settembre 2021 16:26
Carobbi: "Borgonovo amico vero e sincero. Chiesa? Ha un valore inestimabile"
05 febbraio 2018 18:00
Carobbi: "I Della Valle hanno voglia di migliorare, il campionato riserverà delle sorprese"
04 dicembre 2017 20:02
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