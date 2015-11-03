Labaro Viola

Notizie Carobbi Fiorentina

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"

19 maggio 2026 14:13

Carobbi: “La Fiorentina è strana, qualcosa dentro non funziona. Manca il collettivo e la fiducia tra compagni”

10 marzo 2026 16:53

Carobbi: “Ranieri ha riconquistato il posto da titolare e merita fiducia. Con lui la difesa ritrova equilibrio”

26 febbraio 2026 15:54

Carobbi: “Squadra in crescita. Vanoli? Se dovesse salvarsi e vincere la Conference può essere riconfermato”

24 febbraio 2026 15:25

Carobbi duro: “Piccoli non è neanche l’ombra di Kean. Baldanzi? Lo aspetto a braccia aperte”

09 gennaio 2026 16:12

Carobbi: "La squadra non riesce a reagire, Vanoli deve dare di più. A Parma rivisti i soliti errori"

30 dicembre 2025 15:42

Carobbi: "Pioli crede in questa squadra, ma non è scattata la scintilla. Thiago può invertire le cose"

31 ottobre 2025 17:50

Carobbi: "Gudmundsson non si può vedere, è entrato e ha fatto calcio camminato"

21 ottobre 2025 14:02

Carobbi consiglia: “Bakayoko perfetto per la Fiorentina. Serve dare tempo a Pioli”

23 settembre 2025 16:54

Carobbi: "Comuzzo non è sereno perchè lo volevano vendere. Tre allenatori in tre anni non è progettualità"

17 settembre 2025 22:30

Carobbi: "Il vero colpo di mercato della Fiorentina è Pioli. Se Gud torna ai suoi livelli l'attacco è forte"

23 luglio 2025 17:52

"Palladino ha una rosa importante, stagione deludente se non arrivasse tra le prime sei"

03 aprile 2025 22:46

Carobbi punge: "Palladino in difficoltà nel comunicare. A volte sembra prendere in giro i tifosi"

11 marzo 2025 16:09

Carobbi: "Lo scudetto è troppo per noi, ma la Champions è una possibilità concreta"

27 novembre 2024 19:00

Carobbi esalta Bove: "Fa cantare il pallone, calciatore di quantità e qualità. Gol spettacolare alla Roma"

29 ottobre 2024 14:45

Carobbi: ''Raggiungere una storica finale proprio contro la Juve sarebbe davvero il massimo''

11 febbraio 2022 19:50

Carobbi: "Guai ad attaccare il Milan alto. Gonzalez sta bene. Pulgar meglio di Venuti in difesa"

18 novembre 2021 10:30

Carobbi: "Fiorentina squadra competitiva, ma manca qualcosa. Vlahovic fuoriclasse, va tenuto il più possibile"

06 settembre 2021 16:26

Carobbi: "Borgonovo amico vero e sincero. Chiesa? Ha un valore inestimabile"

05 febbraio 2018 18:00

Carobbi: "I Della Valle hanno voglia di migliorare, il campionato riserverà delle sorprese"

04 dicembre 2017 20:02

Carobbi: "Questa squadra ci farà divertire. Pezzella darà una mano, non è da escludere il cambio di modulo"

23 agosto 2017 19:33

Archivio

Esplora l'archivio di Carobbi

Sett. 21 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 44 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 30 Sett. 14 Sett. 11
Sett. 48 Sett. 44
Sett. 6
Sett. 46 Sett. 36
Sett. 6
Sett. 49 Sett. 34