Carobbi esalta Bove: "Fa cantare il pallone, calciatore di quantità e qualità. Gol spettacolare alla Roma"

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Stefano Carobbi, ha così parlato di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, dopo la grande prestazione fornita contro la Roma, condita da un gol, un assi...

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Stefano Carobbi, ha così parlato di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, dopo la grande prestazione fornita contro la Roma, condita da un gol, un assist e un rigore procurato: "Bove è un calciatore di quantità e qualità, ha segnato un gol spettacolare e fornito un assist, preso un rigore. Fa cantare il pallone, dà veramente del tu alla sfera. Spesso si sbaglia pensando che se una squadra si libera di un calciatore che ha poco spazio è perché sia poco buono, ma non è così".

ORLANDO: “ALLEGRI MI DISSE CHE KEAN ERA PIÙ FORTE DI VLAHOVIC. NICO GONZALEZ SEMPRE ROTTO, GIOCA POCO”

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