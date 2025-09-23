Carobbi consiglia: “Bakayoko perfetto per la Fiorentina. Serve dare tempo a Pioli”

L’ex Fiorentina, Stefano Carobbi, ha parlato del momento dei viola, approfondendo i problemi fin qui palesati dalla squadra di Pioli

L’ex difensore della Fiorentina, Stefano Carrobbi, ha espresso il suo parere a Toscana Tv sul momento attuale della Viola: “Il primo tempo era stato promettente, giocato uomo a uomo, ma nel secondo la Fiorentina ha perso le distanze. Nel secondo tempo si percepiva che il Como avesse più efficacia nella gestione del pallone.

Va bene giocare a quattro, ma serve fare il 4312 e non il 442 che non funziona per questa squadra. Io andrei a prendere Bakayoko dagli svincolati, perché nel mezzo manca un uomo che detti i tempi e abbia grinta. C’è meno concretezza e pesantezza. Adli era un giocatore che andava subito in verticale. La cosa che mi suona male è che Pioli dica che bisogna gestire meglio il pallone e poi si giochi solo a lanci lunghi, significa che la squadra non recepisce, perché con i lanci lunghi e i reparti lunghi non si arriva sulla seconda palla. Non si va più sul fondo, e uno come Dzeko non ne guadagna.

Pioli ha sicuramente le sue responsabilità, deve ancora trovare la quadra, poi spero faccia otto vittorie consecutive come Palladino. Dopo un allenatore che si dimette, l’unico che poteva riempire il cuore alla tifoseria era Pioli, ed io ero contento. Ad oggi c’è tanta confusione a partire dalla difesa, che prende gol ad ogni piazzato, e che rimane a guardare mentre gli altri saltano. Ora serve dare tempo a Pioli, come fece l’Atalanta con Gasperini”.