Carobbi: “Gudmundsson non si può vedere, è entrato e ha fatto calcio camminato”

A Toscana Tv è intervenuto l’ex difensore viola Stefano Carobbi per parlare di Fiorentina-Milan: “Pioli sta sbagliando tutto e gli gira tutto male, infatti è nervoso perché non sa che fare. A Milano ha messo la formazione migliore con gli uomini al posto giusto solo ho visto Kean troppo isolato, infatti non l’ha mai presa per il resto c’è da migliorare in difesa e bisogna recuperare Comuzzo.”

Su Gosens: “Lui è un leader e l’ho visto scuotere la testa in campo, non si fa, se c’è qualcosa che non va si litiga nello spogliatoio e non in campo dove bisogna aiutarsi. Alla Fiorentina manca gente in grado di trascinare e comincio ad essere preoccupato perché non c’è nessuno che sappia come tirarli fuori da questa situazione.”

Su Gudmundsson: “Fa calcio camminato, non si può vedere. L’ha messo in panchina per scuoterlo, ma invece è entrato molto molle senza grinta e non si è neanche sbattuto molto per la squadra.”

Su Parisi: “Non è mai rigore perché lui si butta, ma Parisi fa una cosa che non si può vedere. In area non si può allargare il braccio così perché è sempre punibile.”