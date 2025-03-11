Carobbi punge: "Palladino in difficoltà nel comunicare. A volte sembra prendere in giro i tifosi"

L'ex difensore Stefano Carobbi è intervenuto a Toscana Tv, dove ha parlato delle difficoltà riscontrate dal tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, analizzando la sua situazione. Queste le sue p...

L'ex difensore Stefano Carobbi è intervenuto a Toscana Tv, dove ha parlato delle difficoltà riscontrate dal tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, analizzando la sua situazione. Queste le sue parole:

"Come molti tifosi a Firenze, io sono deluso. Palladino sta affrontando grandi difficoltà, in particolare nella comunicazione che deve assolutamente migliorare. Dire che Marì ha giocato un'ottima partita quando non è mai riuscito a fermare Lukaku sembra fuori luogo. Non riesce a creare empatia con i tifosi, e talvolta sembra quasi prenderli in giro. Il suo modo di esprimersi appare presuntuoso, ma senza mai risultare convincente. Continua a parlare di una "chiave" da trovare, ma dopo sette mesi senza riuscirci, diventa un problema serio. Ora ad attendere la Fiorentina delle partite che sono importantissime, prima il ritorno contro il Panathinaikos e poi la Juventus prima della sosta. Palladino non può più fallire".