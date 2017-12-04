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Carobbi: "I Della Valle hanno voglia di migliorare, il campionato riserverà delle sorprese"

Stefano Carobbi, ex difensore di Fiorentina e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Questo è un campionato che ci riserverà sorprese fino alla fine".Prosegue sui Della Valle: "Della Valle?...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 20:02
Carobbi: "I Della Valle hanno voglia di migliorare, il campionato riserverà delle sorprese" - Firenze, 1° Memorial Mattolini con le vecchie glorie della Fiorentina nel campo di calcio del Rondinella, nella foto Stefano Carobbi 2010-10-16 © Niccolò Cambi / Massimo Sestini
Firenze, 1° Memorial Mattolini con le vecchie glorie della Fiorentina nel campo di calcio del Rondinella, nella foto Stefano Carobbi 2010-10-16 © Niccolò Cambi / Massimo Sestini
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Stefano Carobbi, ex difensore di Fiorentina e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Questo è un campionato che ci riserverà sorprese fino alla fine".

Prosegue sui Della Valle: "Della Valle? Ormai è da tanto tempo che sono qui. Io credo che puntino a migliorare la società, ma senza voler fare troppi salti pindarici".

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