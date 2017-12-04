Carobbi: "I Della Valle hanno voglia di migliorare, il campionato riserverà delle sorprese"

Stefano Carobbi, ex difensore di Fiorentina e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Questo è un campionato che ci riserverà sorprese fino alla fine".Prosegue sui Della Valle: "Della Valle?...

A cura di Redazione Labaroviola 04 dicembre 2017 20:02

Firenze, 1° Memorial Mattolini con le vecchie glorie della Fiorentina nel campo di calcio del Rondinella, nella foto Stefano Carobbi 2010-10-16 © Niccolò Cambi / Massimo Sestini

Condividi