Carobbi: "I Della Valle hanno voglia di migliorare, il campionato riserverà delle sorprese"
Stefano Carobbi, ex difensore di Fiorentina e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Questo è un campionato che ci riserverà sorprese fino alla fine".Prosegue sui Della Valle: "Della Valle?...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 20:02
Stefano Carobbi, ex difensore di Fiorentina e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Questo è un campionato che ci riserverà sorprese fino alla fine".
Prosegue sui Della Valle: "Della Valle? Ormai è da tanto tempo che sono qui. Io credo che puntino a migliorare la società, ma senza voler fare troppi salti pindarici".