Carobbi: “Fiorentina squadra competitiva, ma manca qualcosa. Vlahovic fuoriclasse, va tenuto il più possibile”

Stefano Carobbi, ex difensore Viola ed adesso allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

CALCIOMERCATO “Secondo me si poteva aggiungere qualcosa a questa rosa, ma tutto sommato è una squadra competitiva. Poi avere ancora Vlahovic fa la differenza. Dusan fa parte di quei talenti che non nascono così frequentemente e quindi è bene averlo in squadra più tempo possibile”.

RIBERY “Ognuno vive gli ultimi anni di carriera a modo suo. Ad esempio, io ho smesso a 31 anni, perchè il calcio non rispecchiava più la mia visione di questo sport. Era, come si suol dire, finita la scintilla. Per 4 anni non ho più voluto saperne del pallone. Poi ha 35 anni andai a giocare gratis per il Pistoia Nord e rimasi fino a quando non ho preso il patentino per allenare e tornare a Firenze“.

CHIESA “Lì ho cresciuto ragazzi come Chiesa, Venuti, Bandinelli, Fazzi, Longo che adesso gioca a Cesena. All’epoca erano ancora dei bambini, ma con quella squadra vincevamo tutto. Chiesa a 9,10 anni era molto gracile, piccolino. Parlai con il padre Enrico: decidemmo di farlo giocare senza strafare, ma quando entrava faceva la differenza. Federico è cresciuto bene, senza pressioni”.

