Carobbi: “La Fiorentina è strana, qualcosa dentro non funziona. Manca il collettivo e la fiducia tra compagni”

L’ex terzino Viola, Carobbi ha parlato a Toscana TV della partita di domenica della Fiorentina contro il Parma: “La Fiorentina non è scesa in campo, veramente bruttissima. Una squadra che gioca a ritmo bassissimo, sempre passaggi orizzontali, nessuno si prende responsabilità, non si vede mai una ripartenza veloce. Il Parma copriva bene ma non ha mai fatto un tiro in porta e per questo abbiamo mantenuto la porta inviolata. La Fiorentina è lunga, in difesa le posizioni spesso sono sbagliate, c’è tanta confusione in campo. Non si è messo in campo tutto ciò che si poteva per vincere, la squadra è mediocre quando dovrebbe fare la partita. Mi mette timore non vedere un collettivo, al di là dei singoli. Dovessi scegliere i calciatori, prenderei quelli viola, ma il Parma ha dato una lezione alla Fiorentina a livello tattico. È possibile che due ex calciatori, che hanno allenato in Europa e anche fuori, come Pioli e Vanoli… non abbiano dato un principio di gioco alla Fiorentina? In questo modo è dura pensare di vincere una partita. Bisogna riaccendere Kean, l’unico che può tirare fuori la squadra da questa situazione. Certo, anche lui deve fare di più.Gudmundsson, quando la Fiorentina ha fatto un po’ meglio, era in panchina.

La Fiorentina è una squadra strana, anche Paratici avrà trovato difficoltà nel marasma che c’è, e probabilmente non se lo aspettava. Ha ceduto bene e provato a portare calciatori per dare mano alla Fiorentina, ma la squadra non era così appetibile in questo mercato, e va capito. Qualcosa dentro non funziona”.