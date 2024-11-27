Carobbi: "Lo scudetto è troppo per noi, ma la Champions è una possibilità concreta"

L'ex giocatore viola ha parlato degli obbiettivi della Fiorentina nei prossimi appuntamenti della stagione

A Lady Radio è intervenuto l'ex giocatore viola Stefano Carobbi che ha commentato le ultime prestazioni della Fiorentina: "Adesso non ci dobbiamo mettere limiti perché in un mese hai Inter, Juve e Napoli, se alla fine del trittico sarai ancora lì, allora potremo davvero sognare in grande e la società dovrà intervenire sul mercato con dei colpi per rinforzare la Fiorentina ancora di più. Non parlo di Scudetto, anche se mi piacerebbe da morire, però dobbiamo essere cauti, possiamo essere la sorpresa del campionato quindi mai dire mai. Credo che per noi sia ancora troppo perché abbiamo appena cominciato un nuovo percorso, ma una squadra come l'Atalanta potrebbe fare lo scherzo a tutti. Mi limito a dire che la Champions non è utopia."

Sulla Conference: "Credo sia presto per scegliere l'obbiettivo stagionale. La Conference è una competizione da non abbandonare, la possiamo vincere anche quest'anno ed è pur sempre un trofeo europeo. Aspetterei prima di fare un turnover massiccio."

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-lavora-al-riscatto-di-adli-10-milioni-e-clausola-pro-milan-del-10/278443/