Carobbi: ''Raggiungere una storica finale proprio contro la Juve sarebbe davvero il massimo''

Anche l'ex giocatore della Fiorentina Carobbi ha commentato la vittoria della squadra viola sul campo dell'Atalanta

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, è stato ascoltato ai microfoni di TMW radio ed è stato incalzato sulla vittoria di ieri contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

"Ho avuto la sensazione che la squadra di Italiano volesse davvero vincere a tutti i costi anche in dieci. Mi sono detto che poteva succedere perché l'avversario pensa di avere un vantaggio e invece diventa vulnerabile.

E' una Fiorentina che si è subito riscattata dopo il ko con la Lazio.

"E' sempre più capace di mettere in campo quel che vuole l'allenatore. Gioca con armonia tutti insieme riescono a dare il meglio. Il ko con la Lazio non fa testo, era stata una settimana difficile per tutti, si era parlato solo di Vlahovic e del suo addio. Però credo che la batosta sia servita, ora occorre continuare così nella speranza che non ci siano altri stop inattesi.

Piatek?

E' una bella iniezione di fiducia aver segnato due reti, se gioca con continuità può realizzare un buon numero di gol.

La semifinale contro la Juventus?

Sarà una partita bellissima. Ma senza pensar troppo a Vlahovic. Ora occorre aiutare la squadra ad andare ad una storica finale. Se la raggiunge battendo la Juve è il massimo.

Rete allo scadere di Milenkovic?

Avere in squadra centrocampisti o difensori che fanno gol è un valore aggiunto. Non puoi avere i gol solo dagli attaccanti. Milenkovic con le sue caratteristiche può anche fare qualche gol in più.

Odriozola?

Mi piace tantissimo, è dinamico e non fa cose a caso. Sarebbe da tenere, penso che al Real avrebbe poco spazio e lui dunque deve fare una scelta".

LA SCENEGGIATA DELL'ATALANTA NON AVEVA MOTIVO DI ESISTERE

https://www.labaroviola.com/moviola-conferma-gol-fiorentina-non-e-in-fuorigioco/164964/