Moviola conferma, gol Fiorentina non è in fuorigioco, adesso chi glielo dice a Marino e Gasperini?

Solite proteste contro l'arbitro da parte di casa Atalanta, Gasperini nemmeno si è voluto presentare davanti ai microfoni in segno di protesta

Nel post partita di Atalanta-Fiorentina abbiamo assistito all'ennesima sceneggiata Made in Atalanta dopo una sconfitta, con gli interpreti bergamaschi che danno sistematicamente la colpa all'arbitro di turno. I due rigori per la Fiorentina sono netti, come non è in fuorigioco il gol di Milenkovic, lo ha certificato questa mattina il Corriere dello Sport nella sua moviola. Adesso chi glielo dice al direttore generale Marino che ha detto quelle parole pesanti contro l'arbitro? Chi glielo dice a Gasperini che nemmeno si è voluto presentare davanti ai microfoni in segno di protesta? Qualcuno lo faccia, cosi evitiamo questa passarella inutile ad ogni sconfitta con relativi alibi arbitrali. E qualcuno gli dica anche che il rosso a Martinez Quarta non c'è perchè l'argentino prende la palla. Meno male che Milenkovic ha cancellato questa svista...

Flavio Ognissanti

https://www.labaroviola.com/a-mediaset-nessuno-ha-avuto-il-coraggio-di-ricordare-a-marino-il-rosso-inesistente-per-quarta/164910/