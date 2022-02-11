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Moviola Corsport, Fabbri grazia De Roon, dubbi sul secondo giallo a Quarta. Ok il gol del 3-2 viola

Fabbri non bene, la sua prova non è stata convincente. Sul primo rigore è stato salvato dal VAR

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2022 09:13
Moviola Corsport, Fabbri grazia De Roon, dubbi sul secondo giallo a Quarta. Ok il gol del 3-2 viola - L'arbitro Michael FabbriFirenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
L'arbitro Michael FabbriFirenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moviola Corsport, Fabbri grazia De Roon, dubbi sul secondo giallo a Quarta. Ok il gol del 3-2 viola

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Atalanta-Fiorentina: "Ancora poco convincente Fabbri: riesce sempre a perdersi qualcosa, il che fa da contraltare alla sicurezza che cerca di mettere in campo. Il VAR lo salva sul rigore, grazia De Roon, caccia Quarta con un secondo giallo dubbio. Ok la rete di Milenkovic al 93' il tocco di mano di Bonaventura è fortuito".

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