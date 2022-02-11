Moviola Corsport, Fabbri grazia De Roon, dubbi sul secondo giallo a Quarta. Ok il gol del 3-2 viola
Fabbri non bene, la sua prova non è stata convincente. Sul primo rigore è stato salvato dal VAR
Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Atalanta-Fiorentina: "Ancora poco convincente Fabbri: riesce sempre a perdersi qualcosa, il che fa da contraltare alla sicurezza che cerca di mettere in campo. Il VAR lo salva sul rigore, grazia De Roon, caccia Quarta con un secondo giallo dubbio. Ok la rete di Milenkovic al 93' il tocco di mano di Bonaventura è fortuito".
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