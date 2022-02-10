200 tifosi all'aeroporto a festeggiare la Fiorentina. Tanti fumogeni, selfie e cori contro la Juve

Tanti i tifosi che hanno voluto festeggiare la Fiorentina per la grande vittoria di coppa a Bergamo contro l'Atalanta

Circa duecento tifosi viola hanno atteso questa sera all'aeroporto di Firenze il ritorno della Fiorentina da Bergamo dopo il successo ottenuto dalla squadra guidata da Vincenzo Italiano per tre a due ai danni dell'Atalanta, in una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I supporter gigliati hanno intonato cori in favore della formazione capitanata da Cristiano Biraghi, accendendo anche alcuni fumogeni e festeggiando in particolare il tecnico Italiano. Tutti i giocatori viola usciti dallo scalo aeroportuale fiorentino prima di salire sul pullman che li ha condotti al centro sportivo 'Davide Astori' sono stati fatti oggetto anche di abbracci e richieste di selfie, con continui incitamenti e urla di incoraggiamento e sostegno. E cori anche contro la Juventus in vista della semifinale di coppa. Lo riporta La Nazione

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