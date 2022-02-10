Regolare il 3-2 di Milenkovic, ok i due rigori viola. L'espulsione di Quarta è giusta. La moviola
L'analisi degli episodi arbitrali di Atalanta-Fiorentina
A cura di Gabriele Caldieron
11 febbraio 2022 00:22
L'analisi degli episodi arbitrali emersi in Atalanta-Fiorentina, quarti di finale di Coppa Italia che hanno visto i viola vincere per 3-2 a Bergamo. Sono addirittura 4: i due rigori, l'espulsione di Quarta ed il decisivo gol di Milenkovic.
Gabriele Caldieron
VLAHOVIC NON PENSA ALLA FIORENTINA: "SARA' UNA PARTITA COME UN'ALTRA"
https://www.labaroviola.com/vlahovic-cerca-di-non-pensarci-contro-la-fiorentina-sara-partita-come-tutte-le-altre-non-ci-penso/164900/