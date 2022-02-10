Vlahovic cerca di non pensarci "Contro la Fiorentina sarà partita come tutte le altre, non ci penso"
Il destino ha voluto cosi, non si poteva aspettare maggio per il ritorno di Vlahovic a Firenze con la maglia della Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 23:23
Immediatamente dopo la partita vinta dalla Juventus contro il Sassuolo che fa conquistare alla squadra bianconera proprio la semifinale contro la Fiorentina, andata a Firenze il 2 Marzo, e ritorno a Torino il 20 Aprile, Vlahovic ha parlato del ritorno al Franchi da avversario, interrogato sull'argomento, ha risposto: "Sto pensando solo alla partita e a vincere, altre cose non mi interessano tanto, sarà una partita come tante alte" conclude Vlahovic
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