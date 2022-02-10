Il 2 Marzo a Firenze sarà Fiorentina-Juventus in semifinale di Coppa Italia, Vlahovic torna al Franchi

Sarà Fiorentina-Juventus nella semifinale di Coppa Italia, e ci sarà subito il ritorno a Firenze con la maglia bianconera di Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola 10 febbraio 2022 22:54

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