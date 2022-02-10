Il 2 Marzo a Firenze sarà Fiorentina-Juventus in semifinale di Coppa Italia, Vlahovic torna al Franchi
Sarà Fiorentina-Juventus nella semifinale di Coppa Italia, e ci sarà subito il ritorno a Firenze con la maglia bianconera di Vlahovic
Andata il 2 Marzo, ritorno il 20 Aprile, si giocherà prima a Firenze allo stadio Franchi, poi il ritorno allo Stadium. Stiamo parlando di Fiorentina-Juventus, semifinale di Coppa Italia, entrambe le squadra, quella viola e quella bianconera hanno vinto oggi e superato i rispettivi turni di Coppa Italia. Un incrocio da film, che Firenze non vedeva l'ora di avere dopo il passaggio di Vlahovic alla Juventus a gennaio.
GASPERINI NON RIESCE NEMMENO AD ANDARE A FARE LE INTERVISTE A FINE PARTITA
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