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Gasperini perde ancora e non ci sta, si rifiuta di parlare e manda un dirigente in televisione

Silenzio stampa per il tecnico atalantino, al suo posto mandato il dirigente Umberto Marino, che non le manda a dire alla classe arbitrale.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 21:25
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Gasperini perde ancora e non ci sta, si rifiuta di parlare e manda un dirigente in televisione

Infuriato per il concitato finale condito dal gol qualificazione di Milenkovic, Gianpiero Gasperini ha deciso di disertare la consueta intervista post partita, mandando ai microfoni di Sport Mediaset il dirigente Umberto Marino.

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