Grave errore contro la Fiorentina, Quarta prende la palla ma viene espulso per secondo giallo

Un grave errore che avrebbe potuto condizionare la partita, il rosso a Martinez Quarta è una svista gravissima

Un grave errore quello dell'arbitro Fabbri che ha espulso Martinez Quarta per un fallo che non ha commesso. Il difensore argentino della Fiorentina è stato ammonito per la seconda volta per un presunto fallo che però non c'è dato che il difensore viola ha preso prima nettamente la palla. Un grave errore che ha penalizzato fortemente la squadra di Italiano, ricordiamo che il Var non può intervenire perchè si tratta di un secondo giallo e non di un rosso diretto quindi da regolamento non ci può essere visione al monitor.

ROCIO ANNUNCIA: "ODRIOZOLA VUOLE RESTARE ALLA FIORENTINA"

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