Labaro Viola

Notizie Fabbri Fiorentina

Oper var: l'audio clamoroso del quasi litigio tra l'arbitro Fabbri e l'Avar Aureliano

14 aprile 2026 20:01

Moviola demolisce Fabbri: "Fa lo show durante l'OFR. Sbaglia tanto. Noslin-Mandragora? 'Rigorino'"

14 aprile 2026 09:37

Fabbri: "Con Pioli ultime gare un horror, la squadra non lo seguiva più. Io non provavo emozioni"

14 novembre 2025 15:26

Fabbri sicuro: “Stasera un nuovo inizio per la Fiorentina. Kean deve giocare come unica punta”

02 ottobre 2025 17:17

Sarà Fabbri a dirigere Fiorentina-Juventus di domenica: i viola non vincono con lui dal 2018!

12 marzo 2025 13:22

Sarà Fabbri a dirigere Bologna-Fiorentina: con i viola 14 incroci e 5 vittorie. Abisso e Marini al VAR

11 dicembre 2024 17:22

Fabbri: "Vedere quel De Gea mi ha gasato tantissimo. Mi rivedo in Kean, ha la mia voglia di spaccare"

14 ottobre 2024 11:33

Fabbri: "In finale mi è mancata cattiveria. Kean mi piace, Colpani gran colpo. Se Nico parte mi dispiace"

05 agosto 2024 14:01

Fabbri: "Mi piace Retegui, serve un attaccante pronto. Mi dispiace per come è finita con Italiano"

11 giugno 2024 15:13

Fabbri: "Con il Lecce per me giro d'onore al Franchi. Commisso mi ha chiamato per complimentarsi"

21 agosto 2023 09:28

Sarà Micheal Fabbri a dirigere Juventus-Fiorentina. Polemiche nei precedenti con i viola

08 febbraio 2023 17:35

Thiago Motta furioso dopo la Roma: "Adesso vogliamo le scuse dell'arbitro come ad altri club"

27 febbraio 2022 21:28

Grave errore contro la Fiorentina, Quarta prende la palla ma viene espulso per secondo giallo

10 febbraio 2022 20:18

Netto il rigore per la Fiorentina contro l'Atalanta, De Roon pesta il piede sinistro di Nico Gonzalez

10 febbraio 2022 18:33

Nessuna designazione per Fabbri questo week end, riposo o sanzione?

24 settembre 2021 17:15

Cesari non ci sta: "Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni"

23 settembre 2021 14:57

Una sola giornata per Gonzalez, questa la decisione del giudice sportivo. Disponibile per il Napoli

23 settembre 2021 13:59

Moviola CorSport: "Male Fabbri, troppo presuntuoso. 1-0? Nessun fallo di Gonzalez su Skriniar"

22 settembre 2021 09:31

Labaro Moviola: sfuggono 3 gialli a Fabbri, non c’è rosso a Brozovic. Gonzalez in forse per il Napoli

21 settembre 2021 23:12

Il big match Fiorentina-Inter sarà arbitrata dall'esperto Fabbri, al VAR invece Maresca

20 settembre 2021 13:10

Gazzetta, l'arbitro Fabbri rischia un lungo stop fino a fine stagione per due gravi errori

10 luglio 2020 10:33

Graziani tuona contro Fabbri: "È da sospendere fino al termine della stagione. Nicchi prenda provvedimenti"

30 giugno 2020 13:44

Basile: “In Italia bisogna contrastare il potere. Fabbri non era tranquillo...”

29 giugno 2020 19:38

Pruzzo: "A Firenze sono arrabbiatissimi con l'arbitro ed hanno ragione. La Lazio doveva rimanere in 9"

29 giugno 2020 13:43

Fabbri, arbitraggio da 5/6. Troppe indecisioni e dubbi

28 giugno 2020 10:41

Moviola Corsport, Fabbri inadeguato, ok il rigore su Caicedo, Parolo era da espulsione

28 giugno 2020 10:27

Lazio-Fiorentina sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna. Al VAR ci sarà Mazzoleni

26 giugno 2020 11:07

Moviola CorSport: Chiesa toccato da Mandragora, non c'è rigore. Contatto Lasagna-Pezzella nessun penalty

09 marzo 2020 11:21

Udinese-Fiorentina sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna. Al Var ci sarà Chiffi

27 febbraio 2020 11:25

Napoli-Fiorentina sarà diretta dall'emergente Pasqua. Al Var ci sarà Fabbri

17 gennaio 2020 11:11

Pairetto dirigerà Fiorentina-Parma domenica alle 18. Al VAR ci sarà Fabbri

01 novembre 2019 12:06

Contro il Parma arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR Irrati

25 dicembre 2018 11:53

Anche la moviola della Gazzetta sbugiarda il Torino, non era rigore su Belotti. Alla Fiorentina...

28 ottobre 2018 12:10

Torino-Fiorentina, arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR...

25 ottobre 2018 12:42

Archivio

Esplora l'archivio di Fabbri

Sett. 16
Sett. 46 Sett. 40 Sett. 11
Sett. 50 Sett. 42 Sett. 32 Sett. 24
Sett. 34 Sett. 6
Sett. 8 Sett. 6
Sett. 38
Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 3
Sett. 44
Sett. 52 Sett. 43