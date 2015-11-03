Notizie Fabbri Fiorentina

Oper var: l'audio clamoroso del quasi litigio tra l'arbitro Fabbri e l'Avar Aureliano
14 aprile 2026 20:01
Moviola demolisce Fabbri: "Fa lo show durante l'OFR. Sbaglia tanto. Noslin-Mandragora? 'Rigorino'"
14 aprile 2026 09:37
Fabbri: "Con Pioli ultime gare un horror, la squadra non lo seguiva più. Io non provavo emozioni"
14 novembre 2025 15:26
Fabbri sicuro: “Stasera un nuovo inizio per la Fiorentina. Kean deve giocare come unica punta”
02 ottobre 2025 17:17
Sarà Fabbri a dirigere Fiorentina-Juventus di domenica: i viola non vincono con lui dal 2018!
12 marzo 2025 13:22
Sarà Fabbri a dirigere Bologna-Fiorentina: con i viola 14 incroci e 5 vittorie. Abisso e Marini al VAR
11 dicembre 2024 17:22
Fabbri: "Vedere quel De Gea mi ha gasato tantissimo. Mi rivedo in Kean, ha la mia voglia di spaccare"
14 ottobre 2024 11:33
Fabbri: "In finale mi è mancata cattiveria. Kean mi piace, Colpani gran colpo. Se Nico parte mi dispiace"
05 agosto 2024 14:01
Fabbri: "Mi piace Retegui, serve un attaccante pronto. Mi dispiace per come è finita con Italiano"
11 giugno 2024 15:13
Fabbri: "Con il Lecce per me giro d'onore al Franchi. Commisso mi ha chiamato per complimentarsi"
21 agosto 2023 09:28
Sarà Micheal Fabbri a dirigere Juventus-Fiorentina. Polemiche nei precedenti con i viola
08 febbraio 2023 17:35
Thiago Motta furioso dopo la Roma: "Adesso vogliamo le scuse dell'arbitro come ad altri club"
27 febbraio 2022 21:28
Grave errore contro la Fiorentina, Quarta prende la palla ma viene espulso per secondo giallo
10 febbraio 2022 20:18
Netto il rigore per la Fiorentina contro l'Atalanta, De Roon pesta il piede sinistro di Nico Gonzalez
10 febbraio 2022 18:33
Nessuna designazione per Fabbri questo week end, riposo o sanzione?
24 settembre 2021 17:15
Cesari non ci sta: "Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni"
23 settembre 2021 14:57
Una sola giornata per Gonzalez, questa la decisione del giudice sportivo. Disponibile per il Napoli
23 settembre 2021 13:59
Moviola CorSport: "Male Fabbri, troppo presuntuoso. 1-0? Nessun fallo di Gonzalez su Skriniar"
22 settembre 2021 09:31
Labaro Moviola: sfuggono 3 gialli a Fabbri, non c’è rosso a Brozovic. Gonzalez in forse per il Napoli
21 settembre 2021 23:12
Il big match Fiorentina-Inter sarà arbitrata dall'esperto Fabbri, al VAR invece Maresca
20 settembre 2021 13:10
Gazzetta, l'arbitro Fabbri rischia un lungo stop fino a fine stagione per due gravi errori
10 luglio 2020 10:33
Graziani tuona contro Fabbri: "È da sospendere fino al termine della stagione. Nicchi prenda provvedimenti"
30 giugno 2020 13:44
Basile: “In Italia bisogna contrastare il potere. Fabbri non era tranquillo...”
29 giugno 2020 19:38
Pruzzo: "A Firenze sono arrabbiatissimi con l'arbitro ed hanno ragione. La Lazio doveva rimanere in 9"
29 giugno 2020 13:43
Fabbri, arbitraggio da 5/6. Troppe indecisioni e dubbi
28 giugno 2020 10:41
Moviola Corsport, Fabbri inadeguato, ok il rigore su Caicedo, Parolo era da espulsione
28 giugno 2020 10:27
Lazio-Fiorentina sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna. Al VAR ci sarà Mazzoleni
26 giugno 2020 11:07
Moviola CorSport: Chiesa toccato da Mandragora, non c'è rigore. Contatto Lasagna-Pezzella nessun penalty
09 marzo 2020 11:21
Udinese-Fiorentina sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna. Al Var ci sarà Chiffi
27 febbraio 2020 11:25
Napoli-Fiorentina sarà diretta dall'emergente Pasqua. Al Var ci sarà Fabbri
17 gennaio 2020 11:11
Pairetto dirigerà Fiorentina-Parma domenica alle 18. Al VAR ci sarà Fabbri
01 novembre 2019 12:06
Contro il Parma arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR Irrati
25 dicembre 2018 11:53
Anche la moviola della Gazzetta sbugiarda il Torino, non era rigore su Belotti. Alla Fiorentina...
28 ottobre 2018 12:10
Torino-Fiorentina, arbitrerà Fabbri di Ravenna. Al VAR...
25 ottobre 2018 12:42
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